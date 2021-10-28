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有湖泊土地出售 開價1億1055萬元

編譯組／綜合報導
德州一塊包括費爾菲爾德湖在內土地求售。(Texas State Park網頁)
德州一塊包括費爾菲爾德湖在內土地求售。(Texas State Park網頁)

附帶德州最大私人湖泊的一塊土地上市求售，開價1億1055萬元，它位於達拉斯、休士頓和奧斯汀三大都會的地理中心點。

從空中俯瞰費爾菲爾德湖(Fairfield Lake) ，那一片湖光山色立刻讓人著迷，面積2400多英畝的湛藍湖面，周圍有21哩長的湖岸，土地上是茂密的森林，林蔭中有白尾鹿(whitetail deer) 、穿山甲(armadillo) 、水獺(river otter) 、河狸(beaver) 、狐狸(fox) 、山貓(bobcat) 、多種鳴鳥(songbird)以及美國的象徵白頭鷹(bald eagle) 徜徉悠遊。包括湖泊在內，這塊地產的面積有5025英畝左右，平均每英畝的價格是2萬2000元。

這片湖泊是由一段4350呎長的土壩擋水形成，最深的地方大約有50呎，可供多種娛樂用途，包括行船(boating)、滑獨木舟(canoeing) 、騎水上摩托車(water skiing) 、餘波衝浪(wake surfing) 、游泳和釣魚，湖中養殖著許多鱸魚(bass) 、鯰魚(catfish) 、藍鰓魚(bluegill)和太陽魚(sunfish) ，另外還有10英畝的濕地生態系統(wetland ecosystems)。

這塊地大致是未開發的狀態，但已有八哩多的柏油路面和橋梁，三座鋼筋水泥船坡(boat ramp) 、幾處停車場，並有供電系統到達地產的各大角落，但目前並沒有供人居住的永久性建築物。該地產位於無核縣(Freestone County)的費爾菲爾德市(Fairfield) ，立縣之時取名為「無核」，是因為當地出產一種沒有果核(stone)的特殊桃子。

大都會 美國 德州

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