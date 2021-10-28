太空人隊若奪冠 床墊麥克可贏3900萬

德州大家具商「床墊麥克」(左)下大賭注，如果休士頓太空人隊奪得本屆職棒世界冠軍，會贏得3900萬元。(Mattress Mack推特)

德州 大家具商「床墊麥克」(Mattress Mack)再度下大賭注，如果休士頓太空人 隊(Houston Astros)奪得本屆職棒大聯盟世界冠軍，他會贏得3900萬元。

KXAN電視台報導，藝廊家具連鎖店的老闆吉姆麥肯維爾(Jim McIngvale)於25日(周一)在推特上透露他今年夏季期間所下的一系列賭注，那時離季後賽還很遠，莊家給休士頓贏得世界大賽的比率是10對1，床墊麥克在「凱薩宮運動賭盤」(Ceasar's Sportsbook)下注200萬元，另外又在網路賭盤「粉絲對決」(FanDuel)下注100萬元，這是他金額最大的兩筆賭注，太空人隊如果獲勝，他除了拿回那300萬元賭本，還會到3000萬元，總回收是3300萬元。

床墊麥克已不只一次下這種大賭注，不過這是他的生意經，從今年夏季開始，他的藝廊家具店(Gallery Furniture)就在做「太空人一路贏到底」(Astros Win It All)的促銷活動，如果顧客購買價值超過3000元的豪華床墊組合，而且太空人贏得世界大賽，這些顧客所花的錢會全部退款，由於太空人隊是唯一晉級職棒季後賽的德州球隊，許多德州人正在發棒球燒，特別是休士頓的居民。

床墊麥克用這種「對沖」(hedge)來減輕風險，如果太空人果真贏得冠軍，他從賭盤上拿到3900萬元，退一些貨款給顧客之後應該還有很多餘錢，這是皆大歡喜的結局。如果亞特蘭大勇士隊(Atlanta Braves)打敗休士頓太空人，他下的賭注固然血本無歸，但他在促銷活動中賺到的錢不用退給顧客，可以讓他賭博的損失少一些。