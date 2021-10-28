政治環境改變 想遷出德州的人不多

儘管德州最近立法引發強烈爭議，但因為政治環境改變而想遷出的人僅佔少數。(德州議會網頁)

德州 最近完成的一系列極右立法雖然引發強烈爭議，但彭博社對遷入德州自由派人士所做的訪查，發現因為政治環境改變而想遷出的人僅佔少數。

塔里克洛迪(Tariq Lodhi)是來自印度半島的移民，他是科技專才，原本住在北加州 華人聚居的好區庫珀提諾(Cupertino) ，也經常到波士頓出差。他自稱是社會前進派(socially progressive)的一員，反對私人擁槍、不反對墮胎、支持同性戀者權益。但他卻在10月上旬搬到達拉斯都會區定居，對他來說這個決定是很容易下的。

他表示，新雇主Qurvo Inc.給他的工程師職位很令他振奮，他在北加州的那棟房子顯得侷促，他以270萬元售出後，在北德州買了一棟有游泳池的豪宅，又是在極好的學區，而且價錢還不到100萬，雖然印象中德州人很保守，但搬來以後發現鄰居和同事都很友善，多數人對政治議題並不熱衷。

經濟專家指出，政治氣氛雖然會影響決定，但它只是眾多因素中的一個，如果把德州的低所得稅、便宜房價、眾多工作機會都考慮進去，從外州遷來可能還是利多於弊。另外，比較保守的人士其實喜歡德州的民風，他們會很樂意從像加州、紐約州這些太過「自由」的州遷來。

辛蒂布萊克(Cydny Black)是時裝業銷售師，她去年才從華府遷到奧斯汀，她也是前進派，當初她對遷居德州有些遲疑，但遷入以後發現奧斯汀這個都會區有很強的「正面能量」(positive energy)，她在這裡過得很愉快。

在韋科市(Waco)開設經濟研究公司的雷派瑞曼(Ray Perryman)卻有不同的看法，他指出，德州正在朝高科技方向發展，需要極多教育 程度超高的人才，但受過極高教育的人很少是傾向於保守的心態，因此長遠來看，德州現在的超保守政風一定會讓一些頂尖人才卻步。