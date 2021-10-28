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缺川普當靠山 德州獨立議論再起

【奧斯汀訊】
丹尼爾米勒認為「脫美」其實沒有那麼困難。(Daniel Miller臉書)
丹尼爾米勒認為「脫美」其實沒有那麼困難。(Daniel Miller臉書)

川普敗選下台以後，德州人失去受聯邦尊重的地位，德州脫離聯邦獨立的議論又起，出版了兩本關於德克薩斯國族主義書籍的作者丹尼爾米勒(Daniel Miller)，認為「脫美」其實沒有那麼困難，並已在收集請願簽名，爭取將「脫美」列入2022年選票，交由德州人民公投。

紅州中以德州的人口最多，政治勢力也最雄厚，因此在川普擔任總統時，德州得到許多聯邦官員的巴結，那種意氣風發的感受，令傳統德州佬洋洋自得。如今德州保守人士覺得處處受拜登政府打壓，反抗之風又起，「德州脫離」(TEXIT)作者丹尼爾米勒(Daniel Miller)表示，他前後出版的兩本「德克薩斯國族主義」(Texas Nationalism)之書，把脫離聯邦的理由和方式說得很清楚，只要有足夠的州民支持他所提出的理念和步驟，這個理想是可以實現的。

TEXIT是把TEXAS和EXIT兩個字融合起來，它的副題是：「為何德克薩斯會脫離聯邦以及如何脫離」(Why and How Texas Will Leave the Union) ，米勒指出，在聯邦管轄之下，德州人的福祉大受損害，譬如他所參考的一項研究報告指出，從1949年以來聯邦的各種法規累積起來，讓家庭收入受壓抑，1949年德州平均家庭收入是5萬3000元，到2018年應該已升到33萬元，而當今的實際數字卻差得太遠。

 米勒是「德克薩斯國族運動組織」(Texas Nationalist Movement)的總裁，該組織有將近42萬名支持者。米勒指出，許多人認為美國憲法規定，任何一州想脫離聯邦都需要國會核准，但那個論點並沒有實際基礎，如果德州州議會願意立法把獨立案放到選票上讓州民投票表決，就實際達成了脫離聯邦的第一個步驟。

「德州脫離」一書，把脫離聯邦的理由和方式說得很清楚。(Daniel Miller...
「德州脫離」一書，把脫離聯邦的理由和方式說得很清楚。(Daniel Miller臉書)

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