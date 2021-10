缺川普當靠山 德州獨立議論再起

丹尼爾米勒認為「脫美」其實沒有那麼困難。(Daniel Miller臉書)

川普 敗選下台以後,德州 人失去受聯邦尊重的地位,德州脫離聯邦獨立的議論又起,出版了兩本關於德克薩斯國族主義書籍的作者丹尼爾米勒(Daniel Miller),認為「脫美」其實沒有那麼困難,並已在收集請願簽名,爭取將「脫美」列入2022年選票,交由德州人民公投。

紅州中以德州的人口最多,政治勢力也最雄厚,因此在川普擔任總統時,德州得到許多聯邦官員的巴結,那種意氣風發的感受,令傳統德州佬洋洋自得。如今德州保守人士覺得處處受拜登 政府打壓,反抗之風又起,「德州脫離」(TEXIT)作者丹尼爾米勒(Daniel Miller)表示,他前後出版的兩本「德克薩斯國族主義」(Texas Nationalism)之書,把脫離聯邦的理由和方式說得很清楚,只要有足夠的州民支持他所提出的理念和步驟,這個理想是可以實現的。

TEXIT是把TEXAS和EXIT兩個字融合起來,它的副題是:「為何德克薩斯會脫離聯邦以及如何脫離」(Why and How Texas Will Leave the Union) ,米勒指出,在聯邦管轄之下,德州人的福祉大受損害,譬如他所參考的一項研究報告指出,從1949年以來聯邦的各種法規累積起來,讓家庭收入受壓抑,1949年德州平均家庭收入是5萬3000元,到2018年應該已升到33萬元,而當今的實際數字卻差得太遠。

米勒是「德克薩斯國族運動組織」(Texas Nationalist Movement)的總裁,該組織有將近42萬名支持者。米勒指出,許多人認為美國憲法規定,任何一州想脫離聯邦都需要國會核准,但那個論點並沒有實際基礎,如果德州州議會願意立法把獨立案放到選票上讓州民投票表決,就實際達成了脫離聯邦的第一個步驟。