我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區中餐館深夜火警 消防員架雲梯雨中撲滅

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

聯合國要求德州減碳 州長艾伯特嗆：滾一邊去

【奧斯汀訊】
德州石油產量居全美第一。(德州油氣協會)
德州石油產量居全美第一。(德州油氣協會)

聯合國領袖批評德州排碳過多，要求德州政府設法減少對石油與天然氣的依賴，艾伯特州長在推特上回應，反嗆聯合國「滾一邊去」(pound sand)。

聯合國氣候變遷峰會COP26(U.N. Climate Change Summit)即將在31日於蘇格蘭的格拉斯哥(Glasgow)揭幕，聯合國領袖已呼籲各國政府正視全球暖化與污染的問題，並指出德州過度依賴「化石燃料」(fossil fuel)。艾伯特州長24日(周日)傍晚6時39分在推特上發文，指出人類提前過度依賴尚未成熟的再生能源(renewable energy)，才造成了目前的能源危機，德州的石油與天然氣正是眼前的救星。

艾伯特叫聯合國領袖去「pound sand」，這是一個1857年首度見報的鄙夷之詞，意思是去做沒有意義的瑣碎之事虛耗時光。美國探勘與生產委員會(American Exploration and Production Council)執行長安布萊德柏利(Anne Bradbury)指出，美國的排碳量占全球的11%，而德州又是美國石油產量最大、二氧化碳排放最多的州，難怪會被聯合國公開點名。

布萊德柏利表示，她大致同意聯合國的觀點，未來必須多使用再生能源，但目前全球所面臨的能源危機，讓許多人無法獲得既廉價又可靠的能源。舉例而言，美國有三分之一的人民支付能源費用有困難，全世界有20億人沒有可靠的能源可用，這是現實的問題，不先解決能源危機，氣候變遷問題就無解。

布萊德柏利並且預測，未來幾十年人類對石油與天然氣的需求還會繼續增加，她認為艾伯特稱再生能源尚未成熟是有道理的，人類經過COVID-19疫情之後，經濟復甦期間石油的價格會繼續上漲，為了紓解人民在能源上的開銷，聯邦與各州政府應該減輕汽油稅等的規費，紓解民生困境。

聯合國 石油 德州

上一則

馬州蒙郡公校 5年級男生教室內猝死

下一則

李將軍銅像迫遷 委身度假村球場

延伸閱讀

經濟學人：42%民眾認疫情最糟已過 拜登民調止跌回穩

經濟學人：42%民眾認疫情最糟已過 拜登民調止跌回穩
澳洲貿易部長：將協助台灣減碳 看到氫能的合作機會

澳洲貿易部長：將協助台灣減碳 看到氫能的合作機會
3周5度… 川普愛管德州事 媒體點名這2人咬耳根

3周5度… 川普愛管德州事 媒體點名這2人咬耳根

電視脫口秀 愛諷州長艾伯特

電視脫口秀 愛諷州長艾伯特
電視脫口秀愛挖苦 德州長艾伯特、參議員克魯茲成箭靶

電視脫口秀愛挖苦 德州長艾伯特、參議員克魯茲成箭靶
芝大教授批大學選才惹議 被MIT取消演說

芝大教授批大學選才惹議 被MIT取消演說

熱門新聞

年僅24歲的童薇拉，在芝加哥市區的大通銀行上班時遭攻擊致死。(youtube截圖)

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

2021-10-20 14:18
儘管時薪提高且工作機會眾多，但許多工作崗位仍舊無法招聘到足夠員工。(pexels)

時薪提高 職位眾多 為何人們仍不願返回職場？

2021-10-22 15:24
受害者車上可見明顯彈孔。

迷路男被疑私闖民宅遭擊斃 屋主被捕

2021-10-22 20:24
新澤西州台灣移民後代派屈克‧秦9月底在家遭警察槍殺，他的母親質疑可能有人判斷出現差錯。(Getty Images)

6月剛結婚…華男在家遭警槍殺 母要真相

2021-10-19 11:11
德州警方表示，三名青少年伴隨他們兄弟骸骨在此公寓一年。 (ABC13)

德州三名被遺棄少年 與九歲弟弟遺骸同住一年

2021-10-25 20:53
馬州18日發布飲食安全建議，由於多氟烷基物質(PFAS)污染，公眾應限制吃來自喬治王子郡皮斯卡塔維溪的三種魚。(Pexels)

馬州皮斯卡塔維溪疑污染 3種魚少吃

2021-10-19 13:52

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲
小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在
這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲

這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲
鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎