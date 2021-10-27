聯合國要求德州減碳 州長艾伯特嗆：滾一邊去

德州石油產量居全美第一。(德州油氣協會)

聯合國 領袖批評德州 排碳過多，要求德州政府設法減少對石油 與天然氣的依賴，艾伯特州長在推特上回應，反嗆聯合國「滾一邊去」(pound sand)。

聯合國氣候變遷峰會COP26(U.N. Climate Change Summit)即將在31日於蘇格蘭的格拉斯哥(Glasgow)揭幕，聯合國領袖已呼籲各國政府正視全球暖化與污染的問題，並指出德州過度依賴「化石燃料」(fossil fuel)。艾伯特州長24日(周日)傍晚6時39分在推特上發文，指出人類提前過度依賴尚未成熟的再生能源(renewable energy)，才造成了目前的能源危機，德州的石油與天然氣正是眼前的救星。

艾伯特叫聯合國領袖去「pound sand」，這是一個1857年首度見報的鄙夷之詞，意思是去做沒有意義的瑣碎之事虛耗時光。美國探勘與生產委員會(American Exploration and Production Council)執行長安布萊德柏利(Anne Bradbury)指出，美國的排碳量占全球的11%，而德州又是美國石油產量最大、二氧化碳排放最多的州，難怪會被聯合國公開點名。

布萊德柏利表示，她大致同意聯合國的觀點，未來必須多使用再生能源，但目前全球所面臨的能源危機，讓許多人無法獲得既廉價又可靠的能源。舉例而言，美國有三分之一的人民支付能源費用有困難，全世界有20億人沒有可靠的能源可用，這是現實的問題，不先解決能源危機，氣候變遷問題就無解。

布萊德柏利並且預測，未來幾十年人類對石油與天然氣的需求還會繼續增加，她認為艾伯特稱再生能源尚未成熟是有道理的，人類經過COVID-19疫情之後，經濟復甦期間石油的價格會繼續上漲，為了紓解人民在能源上的開銷，聯邦與各州政府應該減輕汽油稅等的規費，紓解民生困境。