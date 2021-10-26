何明通博士喪禮 10月30日在永福殯儀館舉行

中華民國前僑務委員何明通博士，於2021年10月17日安詳離世，享年89歲。

何明通原籍福建，1932年出生於馬來西亞麻六甲的一個書香世代家庭，父親何葆仁博士， 曾任國民政府華僑參議員。何明通於新加坡高中畢業後，負笈台灣 ，念台灣大學化學系，再留學美國取得華盛頓州立大學博士學位。畢業後與王大熙博士結婚，曾短暫到紐約州水牛城州立大學作博士後研究，再搬到休士頓 定居。何明通分別任職於德州 精神科學研究中心，擔任神經藥理學系主任、後在德州大學M.D.Aderson Cancer Center神經藥理學系任教授直至退休。

何明通除了鑽研藥理的專業外，也樂於參與社區事務，在1980年代與數位華裔醫師成立「中華保健中心」造福華人長輩。曾任休士頓中華公所主席，又擔任中華公所主席聯誼會召集人，出任過中華學人聯誼會會長、休台姊妹會會長、美南國建協進會會長等。十多年來每年籌辦休士頓全僑健康日活動，一日内接待出席僑胞上千人之多，是僑界年度一大盛事，造福僑胞；也長期擔任中華文化中心顧問，協助其發展；80年代參與籌建休士頓華資第一家銀行「亞美銀行」，出任董事，為華人中小企業提供服務。總觀何明通一生對僑社的付出及貢獻，可謂功不可沒，中華民國政府更肯定他對僑社的熱心服務，曾擔任中華民國僑務委員九年。

追悼會訂於10月30日(週六) 上午10時永福殯儀館 (Winford) 舉行，家屬懇辭花圈及奠儀。