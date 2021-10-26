我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 4萬戶停電

影／日本真子公主成婚 與妹相擁道別 正式脫離皇室

何明通博士喪禮 10月30日在永福殯儀館舉行

【休士頓訊】

中華民國前僑務委員何明通博士，於2021年10月17日安詳離世，享年89歲。

何明通原籍福建，1932年出生於馬來西亞麻六甲的一個書香世代家庭，父親何葆仁博士， 曾任國民政府華僑參議員。何明通於新加坡高中畢業後，負笈台灣，念台灣大學化學系，再留學美國取得華盛頓州立大學博士學位。畢業後與王大熙博士結婚，曾短暫到紐約州水牛城州立大學作博士後研究，再搬到休士頓定居。何明通分別任職於德州精神科學研究中心，擔任神經藥理學系主任、後在德州大學M.D.Aderson Cancer Center神經藥理學系任教授直至退休。

何明通除了鑽研藥理的專業外，也樂於參與社區事務，在1980年代與數位華裔醫師成立「中華保健中心」造福華人長輩。曾任休士頓中華公所主席，又擔任中華公所主席聯誼會召集人，出任過中華學人聯誼會會長、休台姊妹會會長、美南國建協進會會長等。十多年來每年籌辦休士頓全僑健康日活動，一日内接待出席僑胞上千人之多，是僑界年度一大盛事，造福僑胞；也長期擔任中華文化中心顧問，協助其發展；80年代參與籌建休士頓華資第一家銀行「亞美銀行」，出任董事，為華人中小企業提供服務。總觀何明通一生對僑社的付出及貢獻，可謂功不可沒，中華民國政府更肯定他對僑社的熱心服務，曾擔任中華民國僑務委員九年。

追悼會訂於10月30日(週六) 上午10時永福殯儀館 (Winford) 舉行，家屬懇辭花圈及奠儀。

休士頓 台灣 德州

上一則

新州撥款近千萬 購8部電動巴士

下一則

黃安祥博士 出任高等教育委員會主席

延伸閱讀

洛城僑界紀念台灣光復76週年

洛城僑界紀念台灣光復76週年
僑胞除籍後兩年內返台 馬上入健保

僑胞除籍後兩年內返台 馬上入健保
休士頓詐騙新招 假冒合格仲介 線上看屋詐你

休士頓詐騙新招 假冒合格仲介 線上看屋詐你
休士頓青少年藝術展及拍賣會 慈善募款上萬元

休士頓青少年藝術展及拍賣會 慈善募款上萬元
舊金山台灣聯誼會 10.30辦萬聖節化妝賽

舊金山台灣聯誼會 10.30辦萬聖節化妝賽
休士頓 加州人遷居德州首選

休士頓 加州人遷居德州首選

熱門新聞

年僅24歲的童薇拉，在芝加哥市區的大通銀行上班時遭攻擊致死。(youtube截圖)

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

2021-10-20 14:18
儘管時薪提高且工作機會眾多，但許多工作崗位仍舊無法招聘到足夠員工。(pexels)

時薪提高 職位眾多 為何人們仍不願返回職場？

2021-10-22 15:24
受害者車上可見明顯彈孔。

迷路男被疑私闖民宅遭擊斃 屋主被捕

2021-10-22 20:24
新澤西州台灣移民後代派屈克‧秦9月底在家遭警察槍殺，他的母親質疑可能有人判斷出現差錯。(Getty Images)

6月剛結婚…華男在家遭警槍殺 母要真相

2021-10-19 11:11
馬州18日發布飲食安全建議，由於多氟烷基物質(PFAS)污染，公眾應限制吃來自喬治王子郡皮斯卡塔維溪的三種魚。(Pexels)

馬州皮斯卡塔維溪疑污染 3種魚少吃

2021-10-19 13:52
奧斯汀東南部發生一起命案，其中該家庭的丈夫開槍殺害妻兒後，自殺身亡。（kxan新聞台截圖）

德州奧斯汀三口滅門慘案 六歲兒死於爹槍口下

2021-10-20 15:19

超人氣

更多 >
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰
媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行

媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點