亞裔商會30周年慶 趙小蘭與會致詞

趙小蘭（中）與亞裔商會成員合影。(記者封昌明／攝影）

為慶祝亞裔 商會(ACC)30周年暨表揚優良企業精神獎頒獎典禮，10月23日在 孤星飛行博物館（Lone Stare Flight Museum）舉行，美國 前交通及勞工部 長趙小蘭、全美亞裔總會長總裁董繼玲、哈里斯縣縣長尹達戈(Lina Hidago)、福遍縣縣長KP George、休士頓市議員Edward Pollard等政商雲集，約7百餘人與會，場面盛大。

所有賓客都依序報到領取登機卡後才能入場，主辦單位移開了原本存放在展示大廳仍能起飛二戰飛機，騰出了空間供7百餘位賓客用餐及頒獎，伴隨著燈光的變化，幕後主持人以機長的身份帶領全場來賓進入飛行狀態，身著復古型空姐制服務人員為所有賓客服務酒水，這種主題式的頒發獎典禮，令所有中外賓客眼睛為之一亮，展現了亞裔商會的雄厚實力。

亞裔商會主席喻斌在致詞時表示，在過去的兩年裡，休士頓地區的亞裔商家飽受疫情之苦經營困難，他們除了舉辦各樣的活動來幫助商家，希望他們在謠言及生意下滑的情況下重新站起來，而且他們也送出大批的醫護裝備及飯食，希望能慰勞在前線工作的醫護人員。

哈里斯縣長尹達戈以一襲中式旗袍現身。她表示，她很高興能見到趙小蘭，她同樣也是新移民，在經歷學習及就業的過程中，也碰到不少問題，但哈里斯縣本就是一個多族群的社區，大家都彼此尊重，共創美好社會。

趙小蘭在演時表示，當晚慶祝亞太裔美國人社區的企業家精神，它為所有人創造如此多的就業機會以及如此多的機會和繁榮。在疫情大流行之前，亞太裔美國商界蓬勃發展。美國有 250萬家亞裔美國人擁有公司，為美國經濟貢獻了8150 億美元，每年創造 460 萬個工作崗位。作為美國前勞工部長，她密切關注就業形勢。正是在她任職期間，美國勞工部勞工統計局開始劃分出自己獨特的類別，即亞裔和亞裔美國人在美國的就業數據，這是歷史性的第一次。這就是我們如何知道亞太裔美國人社區的失業率是美國所有群體中最低，2019年6月為2.1%，而 2019 年6月的全國失業率為 3.7%。

但是，這種情況在2020年初疫情大流行，使美國大部分地區關閉後發生了巨大變化。僅一個月時間，2020年4月的總就業人數就減少了2050萬。美國的失業率從 3.5% 的低點上升2020 年2月，到 2020年4月達到 14.7%的高位。由於許多亞太裔是企業家和小企業主，我們的社區遭受了不成比例的影響。亞裔美國人的失業率從疫情前的近乎歷史低點2.5%躍升至紐約等一些地區的 14.5%。

趙小蘭說，幸運的是，我們在此慶祝的創新和創業精神，使美國公司能夠在創紀錄的時間內，為這一流行病創造突破性的治療方法。隨著越來越多的人接種疫苗，企業家投資於尖端清潔和消毒技術和策略，商業環境和就業狀況得到改善。我們還有很長的路要走。但好消息是，上月整體失業率降至4.8%。亞裔美國人的失業率甚至更好，降至4.2%。這是對我們社區中眾多商業領袖的企業家精神以及辛勤工作和犧牲的致敬。