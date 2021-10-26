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4兄弟被遺棄 9歲弟死家中1年

編譯組／綜合報導
德州警方表示，三名青少年伴隨他們兄弟骸骨在此公寓一年。 (ABC13)
德州警方表示，三名青少年伴隨他們兄弟骸骨在此公寓一年。 (ABC13)

FOX電視台報導，德州當局25日表示，休士頓一間公寓中，發現一具疑似一名九歲男童的骨骸，死亡時間超過一年。令人驚訝的是，房內還有三名似乎遭遺棄的，死亡男童的兄弟，這些未成年的男孩們，與死亡的兄弟共處。

哈里斯縣（Harris County）警局局長岡薩雷斯（Ed Gonzalez）於24日表示，「我擔任警務人員那麼長時間，從未見過這樣的事情，此情景是可怕與悲慘的。」

哈里斯縣警局24日回應一名15歲男孩報警電話，男孩稱「九歲的弟弟已死亡一年。」根據ABC13電視台報導，這名少年告訴警方，屍體在他與另外兩名弟弟合住的公寓中。

這名少年還說，他的父母已幾個月沒回到公寓，另外兩名弟弟年紀分別為七歲與十歲。

警方隨後抵達哈里斯縣西南部，靠近Addicks Clodine和Westpark Tollway附近的公寓，發現三兄弟，以及屬於這名九歲男孩的骨骼遺體。當局稱，這些男童似乎被遺棄，且營養不良。

報導稱，死亡男童的骨骸並未藏匿於公寓，而是露天放置。

岡薩雷斯說，「我們將所有線索聯繫起來，發現男童在身體惡化時就在那裡。」

這名15歲少年，似乎是弟弟們的看護人。

警方表示，孩子的母親和其男友24晚間被帶回調查。警方隨後將他們釋放，截至25日，該案並未有人被提起訴訟。

目前三名兄弟由縣政府監管，相關單位正調查，確認遺骨屬於這名九歲男童。目前尚不清楚這些孩子與遺骸生活在一起時，是否有到學校。

警方表示，三名倖存的兄弟們，似乎彼此互相照顧，年長的哥哥照顧年幼的弟弟。年幼的孩子似乎營養不良，目前他們被送往醫院接受評估與治療。

德州 休士頓

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