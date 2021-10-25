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休士頓詐騙新招 假冒合格仲介 線上看屋詐你

編譯組／綜合報導
休士頓出現新式租屋詐騙，受害者連實屋都沒看過。（ABC）
休士頓出現新式租屋詐騙，受害者連實屋都沒看過。（ABC）

新冠疫情導致線上看屋大為盛行，卻也成了有心人遂行詐騙的新工具。休士頓近期就有一對夫妻，為了搶租便宜房屋，卻被歹徒詐騙了2500元。誇張的是，他們連實屋都沒看過，全是歹徒從網上取得的真實房舍3D畫面，然後再偽裝成合格仲介，詐騙到了保證金與首月約租。

休士頓房地產經紀人協會（Houston Association of Realtors）指出，房市大熱，除了成屋搶手，連帶的租屋也變得更貴，因此歹徒就利用低價難求的心態，吸引租屋人上鉤。因此協會建議，在租屋前最好先搜尋相關網站，看看是不是真的有這個物件出租，其次最好是透過可靠的仲介處理，以免上當吃虧。

新型的租屋詐騙手法，說穿了其實很簡單。詐騙集團先駭進正當經營的網站，竊取真實房屋的資料與影片，然後在透過其他管道偽裝成這間屋子正要出租，而且價錢比一般來的更為平民。配偶Casey Batiste與Anthony Colar就是這樣聯繫上「房東」的。

但是，因為疫情的關係，歹徒宣稱可以線上看屋，然後將駭來的實屋影片放給兩人看，並且全都用視訊電話與兩人溝通，因此他們整個過程中連歹徒的本人都沒看過。然後歹徒佯稱已經提供兩人可以開門的app，並且要求他們先付押金與租金

Anthony Colar說，他根本連實屋的樣子都沒看過，因此本來還有點疑慮的，但是對方一直催促動作要快，他也覺得低租金難求，最後就匯了2500元。但結果是，「房東」就此音訊全無，別說搬家了，連錢都拿不回來。

合法仲介說，這樣的詐騙越來越多，而且一般人很難察覺，因為歹徒使用的都是合法、真實資料，所以問題越演越烈。因此防範之道就是小心再小心。

詐騙集團 租金 疫情

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