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美式足球明星 21歲艾倫羅爾遭槍殺

達拉斯訊
美式足球明星艾倫羅爾，在慶祝球賽勝利的派對上遭人槍殺。(CBSDFW電視台)
美式足球明星艾倫羅爾，在慶祝球賽勝利的派對上遭人槍殺。(CBSDFW電視台)

德州21歲美式足球明星艾倫羅爾(Aaron Lowe) ，在慶祝球賽勝利的派對上遭人槍殺，他的喪禮日前在家鄉梅斯基特(Mesquite)舉行。

羅爾是西梅斯基特高中(West Mesquite High School)的畢業生，他獲得猶他大學的運動員獎學金。9月25日那天在鹽湖城舉行的球賽獲勝後，羅爾應邀去參加一場派對，午夜過後有人按門鈴想加入作樂，被主人拒絕後開槍洩憤，羅爾中彈身亡。對西梅斯基特高中而言，羅爾之死是禍不單行，去年耶誕節那天晚上，另一位也在猶他大學美足校隊的泰喬丹(TyJordan)也因槍擊身亡，羅爾和喬丹原本在高中校隊時就是隊友。

喪禮中，羅爾躺在棺材中身穿白色猶他校隊制服，兩手抱著一顆美式足球，猶他大學美足校隊的教練和球員都遠從鹽湖城前來參加儀式，西梅斯基特高中許多教職員和校友也到場告別。猶他大學美足總教練凱爾威汀罕致詞時指出，羅爾是正直又有愛心的青年，每個與他接觸過的人都感受到他的溫暖。

鹽湖城市警局於10月3日逮捕22歲嫌犯巴克(Buk M. Buk) ，並提控一級謀殺、企圖謀殺等罪名，但警方還在調查作案動機。對梅斯基特居民而言，兩位球星在相隔九個月期間都被人以槍枝謀害喪命，讓人深感世風日下、人心不古，如今部分美國人，為瑣事一言不和也會拔槍相向。

10月9日德州農工大學竟然在球賽最後兩秒鐘，把大學美足排名全國第一的阿拉巴馬擊敗，一名力挺阿拉巴馬隊的男子向德州農工的球迷開槍，27歲的皮肯斯(Kealand Amad Pickens)身中數槍喪命，警方已知嫌犯身分，正循線追緝中。這些無意義的暴力衝突，讓人對美國的亂象更感寒心。

德州 喬丹 美國

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