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德州人語／疫情後遺症竟這麼嚴重

德州人語

新冠疫情美國看似有和緩跡象，加州也如此。但有專家歸納流行周期，得出兩個月循環的初步結論。亦即感染人數高低，常在兩個月內高低循環。所以現在疫情稍緩，未必代表疫情止息，或許兩個月內再回升，入冬後疫情可能再走高。

好消息是，除了輝瑞第三針補強劑，政府開始討論莫德納和嬌生補強針何時批准開打。更好消息是默克(Merck，默沙東)的新冠口服藥Molnupiravir，對變種病毒同樣有效，已向FDA請求緊急使用授權；民眾如感染，口服這種藥可減少住院或死亡達50%，對近四成拒絕疫苗的人或能「對症下藥」，只是每個療程需700多美元，實在太貴。

疫情除了感染和死亡，影響民生效應如漣漪般從核心往外擴散。諸如商品供應鏈嚴重受創、外國(尤其中國)貨進口塞港嚴重、碼頭卡車和司機因疫情嚴重短缺；美國農業機械因零組件短缺，部分農作物無法收穫，可能帶高物價上漲。石油價格也搗亂，每桶破80美元，創近年新高。

這些周邊效應帶動下，美國市場缺貨、物價猛漲，通膨嚴重。聯邦社安署明年社安金調升5.9%，創40年來最大調幅。但拿社安金的人每月多領數十至100多元，抵不過物價上漲開銷。物價漲上去後，很難期望能回跌。

上周我們曾提醒年終購物趁早，否則面臨缺貨、漲價。沃爾瑪(Walmart)高達110多萬個40呎長標準貨櫃，滯留美國港口或在海上、在出口國港口等待船期。試想它帶的貨有多少？年終購物遇缺貨，沃爾瑪、亞馬遜等巨頭承包整艘貨輪運貨，問題是運到港後照樣須等候卸船、通關、卡車，能緩解多少，讓人存疑。

去年疫情使川普政府大開國庫之門，猛印鈔票發紓困金，也延長失業救濟金申領期限；拜登政府上台繼續發錢，「大撒幣」造成大批領福利失業者在家懶慣了，重回職場興趣缺缺；今年推估還有1500萬人未就業，近月高達400萬人辭職在家不敢或不肯就業，造成商家、餐館等都找不到工人。

拜登總統急了，昨天約見各港口頭頭，要求加速卸貨，解決大塞港難題。以前政府怕勞工失業，傷害經濟，如今卻反其道而行，反而到處有工作，卻找不到人做。卡車司機短缺，商品供應塞港塞車即使解決，商家找不到足夠人手，整個商業供應鏈和運作都出問題，也是疫情後遺症。

8月底到9月上旬，美國大學美足聯盟、職業美足相繼開賽。電視轉播看到，熱情奔放的美國人擠滿球場，高聲吶喊為自己的球隊加油，全場幾萬人幾乎零距離、沒人戴口罩。近四成人拒絕疫苗下，恣意放任必然助長病毒傳播，疫情可能很快迎來新周期或高峰。

美國人的自由、利己和傲慢天性，病毒肆虐20個月來想與病毒共存，結果迄今付出4460萬人感染、逾72萬人病歿代價，絲毫未學到教訓。天災加人禍，還包括所有疫苗打完後不知有沒有「長期後遺症」，還是未解之謎。這場疫情影響範圍遠比想像中大太多了。

疫情 美國 疫苗

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