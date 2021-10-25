美南僑界職涯論壇 探索多元職涯

疫情限制當日出席人數，因此主辦單位直播活動內容，嘉惠無法親臨現場的人士。（僑教中心提供）

休士頓華僑文教服務中心10月23日攜手美南中國大專院校聯合校友會舉辦「美南僑青職涯跨域論壇」，廣邀職場各界菁英擔任講師及指導老師，協助僑青在快速變動的時代順應脈動，提升競爭力，開展適才職涯。為方便美國其他地區僑青能同步參與論壇，活動採實體及網路雙向進行，吸引逾120名留學生及在職青年報名。

陳奕芳和許健彬贈送禮品給講師及指導老師。（僑教中心提供）

校聯會長許健彬利用午餐時段，感謝工作團隊，認真努力促使活動順利舉辦。文教中心主任陳奕芳偕同副主任黃依莉感謝校聯團隊居間努力，讓更多僑青認識文教中心；她認為年輕人富有創意及活力，鼓勵他們多多參加僑社活動，為僑團注入嶄新動能。之後她和許健彬一起贈送禮品給講師及指導老師，感謝他們分享專業，無私協助年輕世代在職場和生活中都能自信自如闖下一片天。

本次論壇上午議程主題是「我的人生可以不一樣」，邀請僑務顧問陳逸玲(企業)、Robin Wong (餐飲業)及Amy Fang(電腦業)3位成功人士講述職場轉換跑道過程，並分享自己的創業經驗，提供大家未來就業及職涯發展參考。中午安排Alief Hastings高中華文教師翟伊和介紹如何進入中文教育 領域；這是文教中心為推廣台灣 華文教育特地增加的項目。下午場則分成在學與在職兩組進行，在學部分邀請熊耐柏律師講解移民法規、身分轉換的稅務規劃及邀請投資 達人張南庭講述小額投資。在職部份則邀請高映彤、Catherine Lee講述財務計畫，Warren Kuo及David Chang講述創業/副業經驗談等，議題多元，內容精彩，與會人士皆認為獲益匪淺。