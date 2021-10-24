沒必要槍殺疑犯 資深警員2天就被開除

警員Robert Phillips。（阿靈頓警局）

德州 阿靈頓市（Arlington）警局22日開除一名資深警員Robert Phillips，任職七年的他在短暫追逐疑犯Jesse Fischer後開槍射殺對方。警局兩天後認定不當開槍，並由警察 局長Al Jones親自宣布此事，並強調當時可以不開槍的。

由於阿靈頓市警局今年第二次發生警員槍殺嫌犯事件，因此局長Al Jones做出的處分相當迅速。但警察工會指責Al Jones太過匆促，應該等調查告一段落再處分。Al Jones也承認處分得很快，「我不記得我們曾經事發兩天就開除警員」，但他認為開除Robert Phillips或許能夠緩和家屬的憤怒。

達拉斯晨報還原事件經過，指出20日當天下午2時許，Jesse Fischer趴在方向盤上睡著了，且車子就橫在Pioneer Parkway中間。另一名女警員上前詢問，但是Jesse Fischer被叫醒後卻逕自開車離開，最後又停在Daniel Drive與Arkansas Lane路口，且不顧警告執意離開。

Jesse Fischer最後開進環形死巷Carla Court，然後Robert Phillips走下警車盤問，但Jesse Fischer仍試圖掉頭，最後Robert Phillips開了六槍，Jesse Fischer被擊中多次，送醫後宣告不治。

警長Al Jones在22日記者會上表明，Robert Phillips違反了兩項執勤規定，而且不必要開槍。其一是，他可以躲到警車後面，讓Jesse Fischer衝過去，而不必擋在路中央；其二是可以把警車擋在路口，因為反正裡面是死路。但是Robert Phillips卻讓自己置身於非開槍不可的情境下，導致疑犯死亡。