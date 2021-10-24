德州9月就業增長強勁 多9.5萬職缺

達拉斯晨報報導，德州9月份就業 增長強勁，雇主增加9萬5800個非農工作 崗位，這是自3月以來最強勁的招聘月份，經濟學家預測，該州將在幾個月內，可望全面復甦。

根據德州勞動力委員會（Texas Workforce Commission）22日公布數據，新增就業使該州失業率，從一個月前的5.9%降至5.6%。全國範圍內，27個州和哥倫比亞特區9月份失業率也下降。

達拉斯聯邦儲備銀行副總裁兼資深經濟學家Pia Orrenius表示，隨著新冠肺炎疫情 消退，「我們預計9月會出現這種情況。今年早些時候就業增長較緩，下半年將是更快速增長。」

9月份就業增長的行業，是遭受疫情打擊特別嚴重的。其中休閒和酒店業9月增加3萬1900個工作崗位。根據研究公司STR數據，過去一周美國酒店入住率達65%，為8月中旬以來最高，但仍比2019年同期下降10%。

儘管如此，數據顯示與疫情前相比，德州的休閒和酒店工作崗位仍減少9萬4900個。

建築業9月份也增加1萬6000個工作機會。Orrenius說，這是人們重返工作崗位的另一跡象。

根據達拉斯儲備銀行數據，在達拉斯-福和市、達拉斯-普萊諾-歐文（Dallas-Plano-Irving）地區9月份失業率為4.6%，與上個月持平，但明顯低於州失業率。福和市-阿靈頓（Fort Worth-Arlington）都會區失業率為4.7%，略低於8月分的4.8%。

資深經濟學家Mallory Vachon表示，全美50個大都會中，達拉斯-福和市以1萬7800個就業崗位排名第五，僅次於坦帕（Tampa）、紐約、休士頓和芝加哥。

Vachon說，全國失業率仍比疫情前低3.3%，可能需更長時間，約2022年底甚至2023年才能完全恢復。