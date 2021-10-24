歷經夏季動盪 假期旅行較一年前變數更多

在歷經夏季的航班客滿、班機取消和口罩 令爭議後，航空公司至今仍積極部署著兩年來最繁忙的飛行班表，也爭先恐後擴充機組、地勤工作人員，但不少員工對政府要求的疫苗令提出反對而投下變數。不僅如此，疫情 前飛行的優惠早一去不復返，與一年前相比，票價更高，機上乘客也將更多。

達拉斯旅行業者Alex Ramsey近期每日都會收到旅客詢問有關旅遊相關問題。包括「美國 人可去歐洲旅行嗎？」「酒店和餐廳會不會有足夠員工？」

而近期航班動盪，也令不少旅客詢問「我的航班會被延誤或取消嗎？」

「我告訴他們，他們需要耐心。」All About Travel總裁Ramsey說。

事實上，在歷經夏季的航班動盪後，假期旅行甚至比一年前更加不確定。

特別是在哥倫布日（Columbus Day）周末的混亂情況出現後。當時總部位於達拉斯的西南航空取消數千航班，將旅客滯留於全美各地機場，航空公司損失7500萬元收入。

隨著年底節日季節逼近，航空公司壓力更大，更多希望準時到達目的地的旅客日增，但航空公司須面臨更多狀況，包括迫在眉睫的冬季風暴。

Atmosphere Research Group的旅遊分析師Henry Harteveldt表示，「你確實不得不懷疑，這些航空公司是否為假期做好準備，因為天氣可能會出現重大問題，短時間內壓力會很高。」