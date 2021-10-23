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鼓勵打新冠疫苗 美福藥局免費送禮品

休士頓訊
新冠疫苗加強開始施打，很多華人民眾都到位於中國城的美福藥局接種。 （記者封昌明／攝影）
新冠疫苗加強開始施打，很多華人民眾都到位於中國城的美福藥局接種。 （記者封昌明／攝影）

繼美國食品與藥物管理局（FDA）批准了嬌生（J&J）與莫德納（Moderna）疫苗加強針後，10月21日，美國疾控中心（CDC）的疫苗會議也投票通過了嬌生與莫德納的新冠疫苗加強針。針對許多民眾對於第三針（3rd Dose）與加強針（Booster）有所不了解。美福藥局在此為大家提供相關資訊來答疑解惑。

所謂的新冠第三針，主要針對某些人群因為特殊疾病(癌症或是器官移植)或是服用藥物所導致的抗體產生不足，因此需要在接種完兩針輝瑞（Pfizer）或莫德納疫苗28天後進行第三針的追加。

相較之下，新冠疫苗加強針則是針對人們在接種完輝瑞、莫德納以及嬌生疫苗經過一段時間後，體內的抗體不足以對抗新的變種新冠病毒，因此政府會建議在一段時間後要打加強針來提高體內抗體水平。目前建議民眾在打加強針的時候要特別注意，接受莫德納加強針的人要注意自己接受的劑量應為0.25毫升(ml)，而並非之前的0.5毫升(ml)。

對於已經打過輝瑞或莫德納疫苗的民眾，符合以下任何一項並已完成接種疫苗超過六個月以上，皆可接受新冠疫苗加強針：年滿65歲以上長者、18歲以上並居住於健康護理設施(Long-Term care facility)、年滿18歲並有健康疑慮的人、年滿18歲並就職於高風險工作場所（例如：醫療人員、第一線工作人員、教師、收銀員等等）。

而對於之前接種嬌生疫苗的民眾，CDC今天開會建議在接種完兩個月後即可接受加強針的施打以確保體內有足夠的抗體來對抗新冠病毒。值得一提的是，對打了嬌生疫苗的民眾，CDC的建議並未限定特定人群，所以是建議所有打過嬌生疫苗的人都打加強針。

民眾打完疫苗在美福藥局的休息區，開心地拿著贈品合照。（記者封昌明／攝影）
民眾打完疫苗在美福藥局的休息區，開心地拿著贈品合照。（記者封昌明／攝影）

此外，關於新冠疫苗混打相關的議題，CDC對於接受新冠疫苗加強針施打的大眾，可以自行選擇三種疫苗（Pfizer、Moderna、J&J）的其中一種來當作自己的加強針，並不一定要與之前接種的疫苗相同。

美福藥局為了服務社區，為大家準備好了充足的嬌生、莫德納，以及輝瑞（Pfizer）疫苗來為民眾施打加強針。歡迎大家有任何問題可以撥打電話至美福藥局281-506-2453來洽詢。

施打疫苗並不需要預約，隨時來到藥局即可施打。另外美福藥局也提供流感疫苗（Flu vaccine）以及皰疹疫苗（Shingle）的相關疫苗接種。

美福藥局位於中國城精英廣場，地址是:6918 Corporate Dr ,Suite B5, Houston, TX 77036。美福藥局還貼心為大家推出了：打疫苗即免費領取精美禮品一份（口罩、以嶺蓮花爆珠、洗手液等），如果轉處方到美福藥局還可以領取$10禮券。

美福藥局鼓勵民眾施打疫苗，即日起打疫苗者即免費領取精美禮品一份，如果轉處方到美福...
美福藥局鼓勵民眾施打疫苗，即日起打疫苗者即免費領取精美禮品一份，如果轉處方到美福藥局還可以領取$10禮券。（美福藥局提供）

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