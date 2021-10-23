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普瑞希迪歐縣接種率冠全德州 疫情最輕微

艾爾帕索訊
普瑞希迪歐縣疫苗接種率居德州之冠。(Presidio County網頁)
普瑞希迪歐縣疫苗接種率居德州之冠。(Presidio County網頁)

打過疫苗德州州長採取強硬的免疫苗、反口罩措施，但每個縣都有不同的措施，偏遠的普瑞希迪歐縣(Presidio County)疫苗接種率居全州之冠，疫情也因此最輕微。

幅員遼闊的普瑞希迪歐縣只有7800位居民，幾乎每一位符合資格的人都已打了疫苗，越戰退伍軍人羅顯多斯考特(Rosendo Scott)患有漸凍人症ALS，他自知如果染上新冠後果嚴重，第一時間就打了疫苗。年齡小的孩子還不能打疫苗，但學校開課八周以來，從幼兒園K到高中12年級，竟然沒有一名學生染疫，這些沒有抗體的兒童被社區相信科學的態度保護得很周全。

反觀620哩之外的拉瑪縣(Lamar County) ，儘管疫苗供應充足，但只有40%的居民打全了疫苗。帕里斯(Paris)是縣政府所在地，這裡有一座縮小版的巴黎鐵塔。帕里斯新聞報主編克拉克柏德(Klark Byrd)指出，他盡量鼓勵縣民打疫苗，但有太多人聽信社交媒體上的錯誤訊息，雖然許多居民親眼看到親友染疫的苦難與死亡，還是拒絕相信科學的成果。

凱西柯爾(Kacy Cole)是這裡反疫苗潮流的代表性人物，即使在他的妻子和幾位親友染疫以後，他還是堅決不打疫苗，他表示，「我為自己和家人的健康虔誠禱告，在我們的生命中，信仰是許多事的決定因素，我相信神會聽到我們的禱告。」

朗尼斯丹利(Ronnie Stanley)的妻子阿曼達(Amanda Stanley)是一位護士，她從一開始就規勸朗尼去打疫苗，但他堅持他反疫苗的立場，後來他感染新冠，住院後情況日趨嚴峻，後來轉進加護病房ICU，最後病死了。阿曼達表示，如果丈夫打過疫苗，他自己會免去許多折磨，今天還會跟家人在一起，也省去家人許多苦難。

疫苗 德州 疫情

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