迷路男被疑私闖民宅遭擊斃 屋主被捕

受害者車上可見明顯彈孔。

德克薩斯州馬丁代爾市11日發生一起槍擊 命案，31歲男子阿迪爾·德霍吉（Adil Dghoughi）在與朋友聚會後，第二天前往女友家中取車，回程可能因迷路停車打算問路，卻不料被懷疑意圖入屋行竊，而被65歲的屋主特里·杜安·特納（Terry Duane Turner）擊斃。這起致命槍擊案在警方發佈通緝 令後，嫌犯特納己被警方抓獲。

德克薩斯州馬丁代爾市考德威爾縣警長辦公室 (CCSO) 表示，受害人當時遭槍擊重傷命危，隨即被送往醫院急救，最終不治死亡。

此前，受害者家屬不滿警方未逮捕任何嫌犯，並懷疑警方資料不確實，且拒絕回答他們的提問，於是要求對槍案立即展開獨立調查。事後警方回答，由於嫌犯特納聲稱，案發當時，因發現一部可疑車輛，懷疑是私闖民宅歹徒，所以向車內人開槍。當時因特納全程配合警方調查，所以沒有立即被捕。而在探員們進行了多次面談，並執行了多次搜查令，最後逮捕嫌犯特納。

阿迪爾的家人認為阿迪爾於10月10日晚上在聖安東尼奧郊區參加了一次燒烤聚會。第二天一早，阿迪爾離開了聚會去他女朋友家取車。在事發房屋外是因為他迷路了，並停下來打算問路。沒想到發生悲劇，而阿迪爾在車裡被槍殺地點，終離女友家僅七分鐘路程。

截止發稿時，案件仍在調查中。