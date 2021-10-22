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休士頓青少年藝術展及拍賣會 慈善募款上萬元

休士頓訊
所有畫作拍賣所得將捐做公益。（張要武提供）
所有畫作拍賣所得將捐做公益。（張要武提供）

>由INSPO基金會和休士頓中國藝術中心共同主辦的青少年藝術展及拍賣，於10月16日傍晚在休士頓中國藝術中心隆重舉行。活動獲得許多人聲援和支持，最終募得慈善款1萬340元。

活動當日有150 幅畫作展出，分設兒童/小學作品展區，中學生作品展區，和成人學員作品展區。另有35幅拍賣作品。現場進行作品拍賣的同時，組織者事先也專門開設了一個慈善募捐網站，許多不留名的社會組織和人士，通過這個網站捐了許多善款。

這次藝術展拍賣活動的目的是團結所有愛心人士都參與其中。任何學校的學生和任何個人只要熱愛藝術都可以申請參與在這裡展出/捐贈他們的作品，為社區的公益慈善共同出

休士頓中國藝術中心負責人張要武（左五）、陶文君（左四）與熱情參與家長們合影。 ...
休士頓中國藝術中心負責人張要武（左五）、陶文君（左四）與熱情參與家長們合影。 （張要武提供）

INSPO 基金會是一個以學生為主導成立的非盈利組織，致力於幫助低收入家庭為有需要的學生提供相應的教育資助從而激發他們的潛能。美國休士頓中國藝術中心是大休士頓地區首屈一指的青少年藝術教育中心。中心在過去20年期間培養了數以千計藝術人才。這次的活動給予了青年慈善組織INSPO基金會極大的幫助。

此次活動所有籌得善款，INSPO基金會都將會用於教育資助，以獎學金和助學金的方式發放給有需要的學生。在當日活動現場有3名高中生成為首批獲得這項獎學金的學生。他們分別是一等獎學金500元獲得者Annie Liu 12 年級，來自 Seven Lake High School。二等獎學金300元，獲得者Amy Liu 11 年級，來自Clements High School。三等獎學金200元，獲得者Victoria Liu 10 年級，來自 Clements High School。

助學金主要資助那些有藝術夢想、但家庭生活需要相應的經濟援助的藝術學子。INSPO 基金會近期將會在官網發布關於助學金的相關信息。大家可以登錄INSPO網站https://inspirepotential.org 關注有關信息。

數以百計的參與者幾乎將休士頓中國藝術中心擠爆。（張要武提供）
數以百計的參與者幾乎將休士頓中國藝術中心擠爆。（張要武提供）

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