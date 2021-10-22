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德州狩獵牧場供富人射殺玩樂 狩獵俱樂部也不贊同

編譯組／綜合報導

德州偏鄉一共有大約500所「罐頭狩獵牧場」(canned hunting ranch) ，提供富人射殺珍奇動物的玩樂方式，但這種企業營運方式連狩獵俱樂部也不贊同。

位於聖安東尼奧西邊約100哩的奧克斯狩獵牧場(Ox Hunting Ranch)占地廣達1萬8000英畝，是高科技企業家奧克斯利(Brent Oxley)擁有的產業，他聘請莫利特(Jason Molitor)擔任農場的執行長，農場裡飼養了8000隻稀有的動物，其中有一些是不給顧客獵殺的，包括南方白犀牛(southern white rhino) 、長頸鹿(giraffe)等。

但有許多原生在地球另一端的珍奇動物，只要顧客願意出高價，就可以開槍把獵物射殺，牧場也有專人把死獸製成標本，拿回家掛在牆上作為炫耀的紀念品，譬如一頭斑馬(zebra)開價是6500元，袋鼠(kangaroo)約為8000元，原產於亞洲的艾爾德鹿(Eld's deer)是1萬2000元，邦哥羚羊(bongo)每頭4萬元，非洲之角水牛(cape buffalo)則高達8萬元。

愛護動物的人士固然反對這種不人道的做法，連狩獵俱樂部也不贊同，他們指出將被射殺的動物是圍在鐵絲網的範圍之中，沒有逃生的機會，這根本不是打獵而是行刑。德州野生動物局指出，由人類繁殖飼養出來的珍奇異獸，在德州是可以用任何方式、在任何季節獵殺，但在德州獵取野生動物須受法規管制。

去年在奧克斯牧場有1500隻動物遭獵殺，德州的地價稅很高，業主用這種方式謀利，才能支付各種費用。德州農工大學教授巴波薩(Perry Barboza)指出，一般人不會反對屠宰場的營運，卻會反對罐頭狩獵，主要是想像到活生生的動物慘遭槍殺的血淋淋景象，事實上屠宰和獵殺都是殘暴的死亡(violent death) ，而且一槍斃命可能比被屠殺少受些痛苦。

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