健保市場個人保險講座 10月23日舉行

為了更好的向社區民眾提供健保 、福利的申請及相關服務，光鹽社在10月23日（周六）下午2時至 4時舉辦福利講座，主題包括兒童、孕婦白卡，健保市場個人保險 ，和老人紅藍卡及其補充計劃。

第三次講座內容是關於健保市場個人健康保險（奧巴馬保險）。 2022年健康保險交易市場將於2021年11月1日至2022年1月15日開放申請。除了奧巴馬保險原有的政策，在新的一年政府推出很多新的政策：一，市場開放期延長；二，今年政府擴大補助範圍；三，收入低於一定範圍可以不收市場開放期的限制等等。參加講座，了解更多的更新信息。

時間：講員：鄧福真，古雨，鄧福真博士是SamHouston State大學社會學系教授, 光鹽社理事，積極投入華人社區服務工作，同時也是聯邦政府 健康保險市場資深導航員，州政府認證Medicaid/CHIP導航員。古雨女士是聯邦政府健康保險市場及州政府認證Medicaid/CHIP資深導航員。

ZOOM網上會議鏈接：https://us06web.zoom.us/j/83015037493

或者電話撥打：1 346 248 7799（Houston） 會議號碼：83015037493

本活動免費，開放現場問答。