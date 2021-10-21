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聯合健保紅藍卡優惠 提供優質福利

【本報訊】

聯合健康保險（UnitedHealthcare)推出2022年聯邦醫療保險紅藍卡）優惠（Medicare Advantage）和處方藥計劃，提供更多有價值、簡單且可負擔的福利，並按照會員的體驗並以對會員最重要的福利來設計方案。

聯合健保聯邦醫療保險計劃行政總裁Tim Noel表示，從會員和紅藍卡受益人得知，他們渴望穩定的福利和無顧慮的體驗，並以可負擔的價格獲得所需的護理。 

目前，有超過730萬人參加聯合健保紅藍卡優惠計劃。2022年將擴大服務至全國94%的紅藍卡受益人，保持行業裡最大的紅藍卡優惠計劃覆蓋範圍，包括新增276個縣310萬人可享受標準計劃。聯合健康保險2022年度紅藍卡優惠計劃特意為降低處方藥費用、提升重點和輔助福利、並推動卓越的會員體驗。

Noel表示，2022年的計劃設計參照會員的藥物需要，從日常藥物到胰島素。大多數標準計劃包括處方藥承保和超過67,000家網絡藥房，提供可節省費用、預算價格和高透明度的處方藥承保。

為更多紅藍卡優惠計劃消費者實現可預算、可負擔的2022年計劃，大多數會員將看到不變或下調的紅藍卡優惠計劃保費，包括近300萬會員可享$0計劃月費。會員將普遍以$0定額手續費獲得主治醫生門診、化驗、遠距問診、診斷性結腸鏡檢查和乳房 X 光檢查、心臟疾病復康等服務。

許多會員還會看到專科門診以及物理、職業和語言治療的定額手續費下調。遠距問診的定額手續費更是$0。所有計劃都將保持$0費用的每年常規眼科檢查，並且大多數計劃都有眼鏡補助。此外，大多數計劃將提供$0費用的聽力檢查，幾乎所有會員都將獲得助聽器福利。聯合健保提供紅藍卡全國網絡，2022年度將有更多計劃受惠於最大的紅藍卡優惠計劃網絡。

2022年將推出新低保費計劃，以滿足消費者不斷增加和多樣化的需求。民眾可於紅藍卡年度註冊期間10月15日至12月7日轉換紅藍卡計劃。如有查詢，可致電聯合健康保險華語專線1-866-582-9057。

紅藍卡 聯邦醫療保險 福利

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