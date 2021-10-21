美福藥局到老人公寓 為長者打加強針

美福藥局出動醫護人員前往各大老人公寓為長輩們施打疫苗第三劑加強針，以對抗新冠病毒。 （記者封昌明／攝影）

美福藥局 為社區老人提供到門服務，前往老人公寓為長者接種新冠疫苗 加強針(第三劑)。長者只要到公寓樓下就可完成注射。

美福藥局也已向相關單位爭取補足劑量，儘量讓所有人都能隨到隨打。美福藥局主任藥劑師呂岳勳說，當Delta變種病毒 在全國範圍內傳播時，加強針旨在提高疫苗的有效性。隨著時間推移，疫苗對預防輕度、中度疾病的保護作用正在減弱，醫療專家也在擔心，疫苗在預防嚴重疾病、住院和死亡方面可能也會變得不那麼有效，尤其是對一些患重症風險較高或早期接種的人來說。

Delta變種病毒的傳播導致了突破性感染，尤其是在免疫系統較弱的接種疫苗者，和較早接種疫苗的人群中。政府衛生官員日前在聲明中指出：「我們得出結論，需要注射加強針，最大限度提高疫苗保護性，並延長其耐久性。」

新冠疫苗加強針，第三針 ? 到底需不需要呢?呂岳勳指出，相較之下，新冠疫苗加強針Booster是針對接受輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)以及強生(J&J) 疫苗施打的人，在經過一段時間後，體內的抗體不足以對抗新的變種新冠病毒。因此政府才建議在一段時間後針對特定族群的人來接受所謂的加強針。

目前建議民眾在接受加強針的時候要特別注意，接受Moderna加強針的人要注意自己接受的劑量為0.25毫升(ml)，而並非之前的0.5毫升(ml)。美福藥局也為了服務社區的大家也準備好充足的J&J，Moderna，以及Pfizer疫苗來民眾施打加強針。 歡迎大家有任何問題可以撥打電話至美福藥局281-506-2453來洽詢。 施打疫苗並不需要預約，隨時來到藥局即可為您服務。美福藥局位在中國城菁英廣場，地址是: 6918 corporate dr ,Suite B5, Houston.tx 77036。