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休士頓 加州人遷居德州首選

編譯組／綜合報導
休士頓所在的哈里斯縣是加州人搬遷至德州的首選。(Visit Houston)
休士頓所在的哈里斯縣是加州人搬遷至德州的首選。(Visit Houston)

休士頓文化地圖（CultureMap Houston）報導，一項研究表明，愈來愈多人從好萊塢搬到休士頓。根據StorageCafe數據分析，哈里斯縣（Harris）是加州人搬遷至德州的首選目的地，其中以好萊塢的故鄉，洛杉磯縣新移民最多。

在加州各縣中，哈里斯縣在2019年吸引最多的洛縣新移民，有3263人，其次是來自聖地牙哥縣840人和河濱縣698人。

為什麼加州人要從西海岸搬遷至墨西哥灣沿岸？主要原因似乎是住房成本。

分析顯示，2020年洛縣房屋和哈里斯縣房屋中位數價差為48萬2010元。儘管他們認為哈里斯縣的房屋支出較便宜，但他們卻增加平均577平方呎的額外空間。

萊斯大學（Rice University）金德城市研究所主任（Kinder Institute for Urban Research）William Fulton告訴StorageCafe，「當加州房價上漲時，移民至德州者增加，當加州房價下降，移居至德州的人也會下降。」

從加州到德州的聯繫來看，洛縣人向德州移民前七個縣，除哈里斯縣外，其次是達拉斯縣（2019年新增2492人）、特拉維斯縣（Travis，2019年有2060人）。

另外還包括柯林（Collin）縣1609人，塔蘭特縣（Tarrant）1374人。緊接著是貝克薩（Bexar）縣1366人，丹頓（Denton）縣1290人。

StorageCafe並表示，「特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）搬到德州並非先驅，他只是2010年到2019年，每天從加州搬到德州近190人次的其中一人。」

而2019年來自加州各縣移民到德州前十名的縣，分別為哈里斯（8408人）、達拉斯（7923）、特拉維斯（6725）、塔蘭特（6623）、貝克薩（5340）、科林（5294）、丹頓（4028）、威廉姆斯（Williamson，2877）、艾爾巴索（El Paso，2521）與貝爾（1727）。

加州 德州 移民

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