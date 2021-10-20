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2015德州槍擊案主謀减刑遭駁回 維持原判30年

休士頓訊
亞利桑那州穆斯林男子，阿卜杜勒-馬利克-阿卜杜勒-卡里姆（AP）
亞利桑那州穆斯林男子，阿卜杜勒-馬利克-阿卜杜勒-卡里姆（AP）

亞利桑那州穆斯林男子，阿卜杜勒-馬利克-阿卜杜勒-卡里姆（Abdul Malik Abdul Kareem）因參與和策劃2015年達拉斯柯帝士展演中心（Curtis Culwell Center）槍擊案被判入獄30年，但因不滿判决提出申訴，10月19日聯邦法院駁回卡里姆申訴，決定維持原判。

據美聯社報導，卡里姆是一名美國出生的穆斯林狂熱分子，在當年的槍擊案中為其他兩位槍手提供槍支，三人以這一次暴力襲擊事件表達支持“伊斯蘭國恐怖組織”的立場。 儘管案件審理中發現當年FBI扣留了某段監控錄影，使得對卡里姆的其中一項定罪被駁回，但法官仍拒絕減輕卡里姆的刑期。

卡里姆的律師曾要求僅判處他7年半的監禁，但美國地區法官蘇珊-博爾頓（Susan Bolton）19日拒絕從他策劃的柯帝士展演中心槍擊案的定罪中扣除任何一項。 她認為，儘管卡里姆在襲擊發生時不在德克薩斯州，但他從始至終都知曉辛普森和蘇菲是以伊斯蘭國的名義策劃襲擊，並教授他們如何使用和清洗槍支。

博爾頓說，聯邦調查局直到審判後將近三年才交出該錄影，錄影顯示，該案的兩名搶手愛爾頓·辛普森和納迪爾·蘇菲，當天穿著宗教服裝前往案發地實施暴行。蘇菲的身上戴著手槍，兩人都把行李袋帶到了蘇菲的車上。 遭槍擊案中，兩人在當年警詧抓捕中被當場擊斃。

當局表示，卡里姆曾經還與兩位同夥一起觀看過聖戰分子暴力錄影，「受到聖戰召喚」的卡里姆還曾表達了他想在身上綁一枚炸彈，以殺死不信教的人的願望，並曾慶祝2015年法國諷刺雜誌《查理周刊》遭到襲擊，稱這是對出版先知穆罕默德漫畫的報復。

槍擊 美國 槍支

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