奧斯汀滅門慘案 【好夫妻】丈夫殺妻後自殺

奧斯汀東南部發生一起命案，其中該家庭的丈夫開槍殺害妻兒後，自殺身亡。（kxan新聞台截圖）

奧斯汀消息，19日凌晨，奧斯汀警方在奧斯汀東南部的一所住宅內發現了三具屍體，其中包括一名兒童。根據警方判斷，這三人來自同一個家庭，丈夫在開槍殺死妻兒後，自殺身亡。奧斯汀警方正在調查這起事件。

警方表示，於18日晚上11點10分左右接獲通報。當警察 到達位於 Abby Ann Lane 5800 街區的住宅時，看到裡面的地板上躺著一個人。入屋後，警方發現兩名成人和一名兒童，三人當場宣布死亡。

奧斯汀警察局19日下午確認這三人為羅勃森一家（Darius, Jennifer and James Robertson），其中這對夫妻為36歲，兒子6歲。據悉，丈夫開槍殺死妻子和兒子後開槍自殺身亡。

住在街對面的波克 （Greg Burke）表示曾經跟這一家人互動過，並聲稱羅勃森夫婦是一對好夫妻。波克還表示，在這條安靜的街道上生活了12年，從未見過需要警方回應的騷亂，聽到這個消息非常令人擔憂。

18日晚上午夜之前，鄰居們第一次注意到這家人的房子外面有警察。鄰居表示，自17日以來，他們沒有看到這家人有任何動靜。

這是奧斯汀在 2021 年發生的第70起和第71起兇殺案。偵探要求任何了解此事件的人撥打 (512) 974-TIPS 致電 APD Homicide。