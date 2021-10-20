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哈里斯縣提前投票10月18日開始

【休士頓訊】

哈里斯縣(Harris County)聯合普選及特別選舉的提前投票於10 月18日(周一)開始。第一天即有 2622 位選民在提前投票地點投票，同時已收到 2萬9005 名選民的郵遞選票。

基於哈里斯縣選務部對選舉透明的承諾，非官方選民投票報告將按日期和投票地點，並在當日投票結束時即行更新，民眾可查看https://harrisvotes.com/Docs/Uploads/EVPA_unofficial.pdf. 現在包含數據圖形，以幫助快速解讀信息並提高數據透明度。

所有登記選民都有資格對八項憲法修正案進行投票，其中包括基礎設施和交通資金、司法候選人的資格要求、州限制宗教服務的權利等主題。一些市民的選票上可能有其他項目，例如學校理事和城鎮債券選舉，則將取決於他們在縣內的居住地而異。

提前投票地點和等待時間可以在 www.HarrisVotes.com 上找到英文、西班牙文、越南文和中文版本。選民還可以在網站上查看本次選舉的選票樣本。

提前投票時間：

10 月 18 日(周一)至 10 月 23 日(周六)上午7時至晚上7時。

10 月 24 日(周日)中午12時至下午7時。

10 月 25 日(周一)至 10 月 27 日(周三)上午7時到晚上7時。

10 月 28日(周四)，上午 7時到晚上10時。（及在特定地點進行24小時投票）

10 月 29 日(周五)，上午 7時至晚上 7時。

請至HarrisVotes.com查詢更多信息，包括選票樣本和投票地點，並在Twitter，Facebook和Instagram上關注@HarrisVotes。

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