萬幸 美聯盟冠軍賽觀賽包機衝出跑道 21人僅1輕傷

一架載有21名乘客的小型客機，19日在德州布魯克希爾市休士頓行政機場準備起飛時衝出跑道並起火。(KPRC)

德克薩斯消息，一架載有21名乘客的小型客機，19日在德州布魯克希爾市（Brookshire）休士頓行政機場（Houston Executive Airport ）準備起飛時衝出跑道並起火，所幸20名乘客安全撤離，機上僅一人受傷。據悉，該飛機上所有乘客原本打算從德州起飛前往波士頓 ，觀看美國 聯盟冠軍比賽——休斯頓太空人 隊對陣波士頓紅襪隊的第四場球賽。

聯邦航空管理局透露，當時飛機試圖從布魯克縣的休斯頓機場起飛時翻過圍欄並在田野裡著火。機上 21人，包括18名乘客和3名機組人員均安全撤離。21人中最小的乘客年齡僅有10歲。「當飛機無法自跑道順利降落時，我們都是做最壞的打算，並希望取得最好結果，而今天這起事件，我們慶幸獲得最好結果，」緊急服務區主任蒂姆·吉布森表示。

沃勒縣法官特雷·杜洪 (Trey Duhon) 表示，這架飛機原計劃是要飛到波士頓，機上成員都是包機去觀看美國聯盟冠軍賽第4場——休斯頓太空人對陣波士頓紅襪隊比賽。

此次事故也造成附近區1806戶家庭斷電及小範圍山火，國家運輸安全委員會將繼續對墜機事件調查，聯邦航空管理局也會協助調查。