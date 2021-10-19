我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

終結土豪婚?中國試辦婚改實驗區 想矯正「天價新娘」

海運價飆 米粉.豆油.味精…華人常用食品漲破100%

達福急難救助協會 線上座談精彩落幕

【達拉斯訊】
達福地區僑界急難救助協會主辦的「後COVID時代的危機與轉機﹁線上座談精彩落幕。 （孟敏寬提供）
達福地區僑界急難救助協會主辦的「後COVID時代的危機與轉機﹁線上座談精彩落幕。 （孟敏寬提供）

達福地區急難救助協會主辦的「後COVID時代的危機與轉機」線上講座，於10月16日精彩落幕 。這是由中華民國僑委會贊助的活動，達福地區僑界急難救助協會基於僑胞們對疫情的恐懼，對疫苗的懷疑，因此特舉辦此講座，以提供給僑胞一個正確的資訊。

達福區急難救助協會邀請到目前擔任貝勒急診醫學系研究總監，TCU和UNTHSC醫學院的急診醫學教授的周浩昌醫師，以其在醫學的研究與實務的經驗與我們分享。講座中，他針對新冠疫情的未來發展、疫苗的功效、新冠病毒與FLU的區分、得到新冠病後要如何治療、用什麽態度面對新冠病、如何做好防範等爲我們作深入的探討。

周浩昌醫師强調，堅持戴口罩，保持勤洗手，鼓勵接種疫苗、同時要有正常的生活作息，飲食達到營養均衡，平日多做適當運動，如此，就可以提供身體有個强健的免疫力，未來，雖然不能保證一定對病毒免疫，但是，即使得到了，也不會有嚴重的不適。

達福地區急難救助協會，爲了讓當日無法參加講座的僑胞們，也有機會深入瞭解新冠病毒的發展，因此特別將講座錄影檔案上傳到 YouTube，其連接網:https://youtu.be/eCeD8zp9sxY。同時達福地區急難救助協會也會將其影片上傳到達福地區急難救助協會網頁上（https://sites.google.com/view/dfweaa/home），歡迎有興趣的朋友上網觀看。

達福地區急難救助協會將在未來會不定期的舉辦各類生活講座。若有任何疑問可聯繫孟敏寬會長 E-mail: [email protected] 或 469-789-6858, 或 張志榮副會長 817-903-2581。

達福地區僑界急難救助協會主辦的「後COVID時代的危機與轉機﹁線上座談精彩落幕。...
達福地區僑界急難救助協會主辦的「後COVID時代的危機與轉機﹁線上座談精彩落幕。 （孟敏寬提供）

疫苗 疫情 口罩

上一則

提前投票開始 奧斯汀公投受矚目

下一則

黃閃夜「生命印記」藝術展 23日揭幕

延伸閱讀

鮑爾染疫去世引質疑疫苗聲浪 彭博：更應接種護老年人

鮑爾染疫去世引質疑疫苗聲浪 彭博：更應接種護老年人
憂增加男性染愛滋病毒風險 南非不批准俄羅斯國產疫苗

憂增加男性染愛滋病毒風險 南非不批准俄羅斯國產疫苗

加州上周確診下降9.9% 亞裔完全接種率最高

加州上周確診下降9.9% 亞裔完全接種率最高
加州學生需接種疫苗才能上學 家長不滿鼓吹「罷校」

加州學生需接種疫苗才能上學 家長不滿鼓吹「罷校」
歐盟累計出口逾10億劑COVID-19疫苗 擬再捐5億劑

歐盟累計出口逾10億劑COVID-19疫苗 擬再捐5億劑
疫苗？口罩？日本人也不懂怎麼突然控制住疫情

疫苗？口罩？日本人也不懂怎麼突然控制住疫情

熱門新聞

本屆諾貝爾和平獎得主、菲律賓異議記者瑪麗亞‧瑞薩與新澤西州有著深遠的關係，她1982年畢業於新州湯姆斯河高中北校，接著進入普林斯頓大學就讀，於1986年畢業。(美聯社)

諾貝爾和平獎得主瑞薩 曾在新州就讀高中大學

2021-10-13 15:49
警察到場搜查取證，表示房間裡的子彈是他們拿到的第一個相關物證。(杜晨陽提供)

深夜流彈竄屋 杜克中國留學生驚魂

2021-10-12 17:38
紐約準備對駛入曼哈頓中心商業區的車輛開徵堵車費，但新澤西州州長墨菲揚言不惜動用他在紐新航港局的權力，要求為駛入曼哈頓的所有新州居民提供優惠。 圖為從新州經由華盛頓大橋駛進曼哈頓的車輛。(Getty Images)

新州州長擋紐約堵車費 揚言不惜動用「核選項」

2021-10-15 12:17
德州網紅莎柯伊去年遭不明殺害棄屍路旁。(FOX電視台)

德州網紅裸屍案 丈夫疑畏罪自殺

2021-10-12 02:00

大華府薪資調查 逾半上班族覺「酬不抵勞」 1/3稱不加薪就走人

2021-10-12 18:21
富比世雜誌年度全美400大富豪名單，71歲的科米索是電纜公司Mediacom的創辦人兼執行長，為新澤西州第一大富豪，在富比世名單排名第98名。(美聯社)

全美400大富豪榜 新州科米索、歐佛戴克、凱洛格上榜

2021-10-13 15:15

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統