達福急難救助協會 線上座談精彩落幕

達福地區僑界急難救助協會主辦的「後COVID時代的危機與轉機﹁線上座談精彩落幕。 （孟敏寬提供）

達福地區急難救助協會主辦的「後COVID時代的危機與轉機」線上講座，於10月16日精彩落幕 。這是由中華民國僑委會贊助的活動，達福地區僑界急難救助協會基於僑胞們對疫情 的恐懼，對疫苗 的懷疑，因此特舉辦此講座，以提供給僑胞一個正確的資訊。

達福區急難救助協會邀請到目前擔任貝勒急診醫學系研究總監，TCU和UNTHSC醫學院的急診醫學教授的周浩昌醫師，以其在醫學的研究與實務的經驗與我們分享。講座中，他針對新冠疫情的未來發展、疫苗的功效、新冠病毒與FLU的區分、得到新冠病後要如何治療、用什麽態度面對新冠病、如何做好防範等爲我們作深入的探討。

周浩昌醫師强調，堅持戴口罩 ，保持勤洗手，鼓勵接種疫苗、同時要有正常的生活作息，飲食達到營養均衡，平日多做適當運動，如此，就可以提供身體有個强健的免疫力，未來，雖然不能保證一定對病毒免疫，但是，即使得到了，也不會有嚴重的不適。

達福地區急難救助協會，爲了讓當日無法參加講座的僑胞們，也有機會深入瞭解新冠病毒的發展，因此特別將講座錄影檔案上傳到 YouTube，其連接網:https://youtu.be/eCeD8zp9sxY。同時達福地區急難救助協會也會將其影片上傳到達福地區急難救助協會網頁上（https://sites.google.com/view/dfweaa/home），歡迎有興趣的朋友上網觀看。

達福地區急難救助協會將在未來會不定期的舉辦各類生活講座。若有任何疑問可聯繫孟敏寬會長 E-mail: [email protected] 或 469-789-6858, 或 張志榮副會長 817-903-2581。