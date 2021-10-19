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提前投票開始 奧斯汀公投受矚目

【奧斯汀訊】
德州11月2日選舉的提前投票於18日開始。(SAN網頁)
德州11月2日選舉的提前投票於18日開始。(SAN網頁)

11月2日選舉的提前投票於18日(周一)開始，奧斯汀的選票上有大幅增加警力的「A提案」公投，這將是保守派與自由派之間誰勝誰負的重大指標。

提前投票的日期是18日至29日，正式投票的日期是11月2日。德州掌政的共和黨已經通過限縮投票權法案，選區重劃之後也會對共和黨更有利，因此民主黨提出的候選人或公投案，要在德州獲勝的希望更加渺茫。奧斯汀的A提案是爭議性很高的提案，去年弗洛依德被警察虐殺後，引發全國性「杜絕警政經費」(Defund the Police)風潮，偏自由派的奧斯汀市議會通過法案，要把市警局的部分預算挪用到其他地方，也就是要縮減警力。

接著奧斯汀的犯罪率升高，「立刻拯救奧斯汀」SAN(Save Austin Now)政治行動委員會徵求市民簽名，並在7月達到2萬5600個簽名，把A提案放上11月的選票。提議案慣常是用看似合理的標題作引子，導引選民投贊成票，但如果細看內容，就會發現實情並非如此，但多數人不會去讀枯燥無味的詳情。

如果A提案通過，會讓市警局增僱警察，達到每1000位市民有至少2名警察的比例。根據市府財務長的估計，如果A提案通過，未來五年市警局的支出會增加2億7100萬元到5億9900萬元之間。

SAN創始人指出，奧斯汀市的治安歷史上，從來沒有像現在這樣危險，如果不馬上增加警力，居民的安全會更加不保。反對A提案的80多個組織組成「阻絕A提案」(No Way on Prop. A)聯盟，敦促市民在投票時給A提案投NO。該組織網站指出，A提案是「披著羊皮的狼」(wolf in sheep’s clothing) ，表面說是嚴格管理警察執法，實際上是不負責任的大增警局經費。這項提案的投票結果，將會給德州和全國日趨保守的風向作為實證，因此得到各界矚目。

投票 警察 德州

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