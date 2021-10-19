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秋高氣爽 休士頓僑界風箏節慶雙十

【休士頓訊】
FASCA學員施放自製的風箏，伴著青天白日國旗風箏一同在異鄉天空飄揚。 （圖：黃依莉提供）
FASCA學員施放自製的風箏，伴著青天白日國旗風箏一同在異鄉天空飄揚。 （圖：黃依莉提供）

慶祝中華民國110年雙十國慶，休士頓僑界國慶籌備會、中山學術研究會、美南藝文社、休士頓中華公所及休台姊妹會聯手合作，於10月16日下午在明湖公園(Clear Lake Park)舉辦國慶風箏節、健行及野餐活動。

籌備會主任委員劉志忠、副主任委員劉美玲、中華公所共同主席黃泰生及江麗君、中山學術研究會會長唐心琴、休台姊妹會代表王秀姿於現場迎賓，逾200位僑領及僑胞歡欣與會。駐休士頓辦事處副處長王韋龍夫婦、休士頓文教中心主任陳奕芳及副主任黃依莉也出席同樂，和僑胞一起踏青。

劉志忠表示為了舉辦本次風箏節，特別在台灣訂製30面大型國旗風箏，並多次演練，希望藉由這次活動彰顯「中華民國國運飛揚，台灣永遠在高點」的意念。王韋龍讚揚本次活動的創意及鄉親們的熱情參與。陳奕芳認為戶外活動可強健體魄，落實國慶系列活動「愛國、愛鄉、愛自己」的初衷。

當天天氣晴朗，而秋初起風的時節正適合施放風箏。為讓風箏順利起飛，有僑胞在社群媒體及現場開起風箏起飛必勝教學班，從科學角度講述剪裁、結繩、起飛、降落、控箏等技巧，一群人你一言我一語討論起來，場面好不熱鬧。

主辦提單位也提供DIY風箏給青少年和兒童習作，製作完成後大夥到草地上施放；看著辛苦繪製的風箏，伴著青天白日國旗一同在異鄉的天空飄揚，頓時讓不少人為之激動。而台灣青年文化志工團（FASCA）也在活動過程中穿梭來回幫忙，藉此體驗民俗活動，同時落實僑社世代傳承的精神。

本次活動參加者從6個月大到92歲不等，過程互動熱絡其樂融融；主辦單位也精心準備猜歌曲及謎語等比賽，最後以抓聚寶盆為活動圓滿結尾。不少人都直呼活動讓人返老還童、流連忘返，大家在秋高氣爽的時節度過了一個難忘的午後。

郷親大集合，以風箏節慶雙十。（圖：黃依莉提供）
郷親大集合，以風箏節慶雙十。（圖：黃依莉提供）
劉志忠（右一）向當地民眾介紹中華民國國旗。（圖：黃依莉提供）
劉志忠（右一）向當地民眾介紹中華民國國旗。（圖：黃依莉提供）

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