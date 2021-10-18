明年11月選舉前 德州擬向屋主發525元支票

德州議會可望在明年11月選舉前，使用數十億元的聯邦疫情紓困金，向屋主發放525元的「地價稅減免」。（德州論壇報 ）

德州共和黨 希望在明年11月選舉前，使用數十億元的聯邦疫情紓困金，向屋主發放525元的「地價稅減免」（Property tax relief）支票 。

德州論壇報報導，目前德州眾議會立法人員推動SB1法案，將向大約570萬元申請宅地豁免（homestead exemption）的屋主發放支票，經費來自聯邦發送給德州30億元的「美國救援法案」(American Rescue Plan Act）。

SB1法案15日於眾議會通過，該法是共和黨立法者解決長期以來備受關注的地價稅減免的一種迂迴方式，不會違反禁止使用刺激資金進行減稅的聯邦規定。

眾議會這項提案，與上個月由參議院通過的20億元減稅提案大不相同。根據參議會提案，價值在30萬元房產的屋主，將可獲得200元臨時地價稅減免。

然眾議會否決參議會提案，如今兩會立法人員，不得不達成妥協。並非所有家庭，都會從該案中受益。人口數占德州三分之一以上的租房者不包括在內。

休士頓華裔眾議員吳元之（Gene Wu）在議會辯論中說，「三分之一德州人沒有自己的房產，這30億元他們都不會得到任何一毛錢。」但共和黨人辯稱，德州已將收到的20億元聯邦刺激資金用於租金減免。

這張525元支票，屋主將於明年9月1日前收到，也就是11月期中選舉前一個月。自由主義Every Texan資深財政分析師Dick Lavine抨擊該提案是「透明的政治政策」。

該法要求德州主計長Glenn Hegar在明年7月1日前，確定有資格獲得這筆支票的業主。共和黨眾議員Meyer修改該法使日期移至5月1日。