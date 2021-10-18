法律沒要求 華資槍店主籲持證自保

自7月28日位在休士頓 「中國城軍火庫」(Super Armory)槍店疑遭武裝搶劫未遂後，當時被搶的槍枝AK47手槍最近突然缺貨，槍店負責人郭立表示，該起搶案警方雖已掌握特定對象，但他一直都未收到破案的通知，倒是AK47的手槍反倒熱了起來，吸引了許多愛槍人士的注意，讓他急得到處調貨。

郭立說，AK47屬於突擊步槍，與第二次世界大戰時期的步槍相比，槍身短小、射程較短，適合較近距離的戰鬥。採用氣動式自動原理，導氣管位於槍管上方，通過活塞推動槍機動作，回轉式閉鎖槍機，發展成手槍只是最近這幾年的事，它的功能和標準步槍幾乎一樣，只是小了一號，少了槍托，火力一點不輸給傳統步槍。

案發當時，還好當時他反應快，歹徒奪槍而逃時，他立刻拔槍壓制，讓歹徒棄槍而逃，當時他確實是捏了一把冷汗。郭立回憶表示，若讓歹待得逞，將對休士頓的治安將造成重大的危害；不過，他也強調用槍時機確實一個重大的議題。

郭立非常了解休士頓警方目前人力缺乏，民眾在報案時經常苦等不到，警察同仁確實很辛苦，因此民眾必需配合警方辦案，共同防範治安敗壞，因此他強調建議民眾應該擁有自己慣用的武器防身，以便在緊急狀況發生時，可以保護自己，這次的搶案就是一個最好的例子。

對於德州 9月1日起民眾不獲得許可證即可帶槍上街的法令，郭立提醒民眾一定要注意，若遇緊急情況，晚上與白天的用槍時機不一樣，對方若沒有威脅到你的生命，你是不可以開槍，民眾若要帶槍外出而且沒有許可證，一定要有槍套，沒有槍套帶槍出門也是違法行為。

關於很多的用槍常識，郭立歡迎民眾到中國城軍火庫和他討論，對於外州前來具有綠卡、學生、工作簽證 等相關證件者，都可以報名上持槍證的課，擁有德州的持槍證，可以在全美38個州使用，有意者可電：281-236-4723。