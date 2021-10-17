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達拉斯居民健康指標低 專家：主因醫保不足

編譯組／綜合報導
達拉斯縣居民接受血液篩檢。（達拉斯晨報）
達拉斯縣居民接受血液篩檢。（達拉斯晨報）

德州達拉斯縣在許多健康指標的評比上都遠低於全美標準，未足齡死亡人數甚至比紐約市高了近一倍。達拉斯晨報專欄分析，很多原因造成達拉斯縣如此地「不健康」，除了環境、種族、貧窮、教育、飲食等等，影響最大的還是醫療保險不夠普及，達拉斯縣沒有醫保的比例高達24%，而紐約市才6%。專家認為，沒有醫保導致身體出現狀況卻無法就醫。

德州大學西南醫學中心的教授Jasmin Tiro說，許多疾病原本是可以避免惡化，甚至連癌症都可以避免死亡，但關鍵就在於，身體出了狀況的時候，卻因為沒有醫保，當然也沒有家庭醫生可以諮商。面對新冠疫苗的不實資訊，很多人想當然說「啊就問你的家醫啊」，但是Jasmin Tiro說，很多達拉斯人根本沒家醫可問。

另外一個例子則是性病。County Health Rankings & Roadmaps的主持人Christine Muganda說，原本可以避免的感染，卻因為不安全性行為而持續擴散。例如披衣菌（Chlamydia）在達拉斯縣的盛行率就比德州平均高很多，更是美國最低地區的四倍以上。當然，新冠疫情雖然暴露了達拉斯縣的長久問題，但也讓醫療保險等問題獲得重視。

德州的醫保涵蓋比例原本就低於其他各州，達拉斯縣甚至比德州平均還低。但是因為疫情，加入歐記健保（Obamacare）與德州醫療補助（Medicaid，白卡）的人數大增，到今年8月就有140萬人透過聯邦平台HealthCare.gov投保，較2019年增加了近50萬人，德州Medicaid預料年底前也會增加超過100萬人。

雖然願意投保的人數大增，但是醫療專家仍擔心，經濟能力不足的人，還是得面臨想保卻沒錢可保的困境，特別是單親媽媽的比例高達57%。此外，達拉斯縣兒童處於貧窮狀態的比例為21%，三倍於柯林縣（Collin）；以種族區分，黑人與拉美幼童處於貧窮狀態的比例更達30% ，比白人或亞裔高出二至三倍。Christine Muganda說，幼年時的不良影響，往往到成年後才會出現，導致壽命縮短。

 

德州 醫保 紐約市

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