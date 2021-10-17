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丹頓學區傳性侵 數百名學生舉牌抗議

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報報導，丹頓獨立學區（Denton ISD）日前發生性侵犯指控後，數百名學生15日上午走出教室表達抗議。

丹頓警方證實，一名學生日前向警方提出性侵犯報告，他們正調查另一名學生。警方稱，若提出指控將通知公眾，但並未提供案件相關細節。

數百名Guyer高中學生當天上午10時左右走出教室至校園一角。學生們拿著「停止讓受害者沈默」、「不就是不」等標語聚集在一起，呼籲校方和丹頓市警局採取行動。

身穿藍色衣服和緞帶的學生們繞著大樓走幾圈，幾名學生講述他們在襲擊中倖存的故事。一名學生喊「他們（Guyer校方）並不尊重我們」。

經過的車輛頻按喇叭表達支持，學生們高呼「夠了」。

達拉斯晨報並未透露被調查的學生身分，該名學生並未被指控犯罪。丹頓獨立學區發言人Julie Zwahr說，學區正與執法單位合作，目前調查仍在進行。

抗議活動中，多名學生輪流發言，許多人要求學校管理人員公開或至少承認這些指控。參加抗議活動的家長表示，他們每天都會收到學校公布的新冠肺炎報告，但不得不從孩子的社交媒體上，才能了解這些指控。

學區 性侵 新冠肺炎

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