3周5度… 川普愛管德州事 媒體點名這2人咬耳根

媒體報導川普(右)老愛管德州事務，是因為副州長派翠克咬耳根。(Dan Patrick臉書)

過去三周中，川普 五度對德州 的家務事置喙，艾伯特州長一聽說川普要做選票稽查，幾個小時內就把該案列入州議會議程，達拉斯晨報13日(周三)的報導中，指出副州長派翠克和一位政壇女士應是幕後主使。

川普的社交媒體帳戶都已被禁用，影響力大減，失去總統大位後對國事已無實權。過去三周中，川普五次用「拯救美國」(Save America PAC)抬頭的信紙送電郵，插手管德州的家務事，其中有一個是要德州做選票稽查，另一個是給聖安東尼奧共和黨 人佛洛雷斯(Pete Flores)背書，佛洛雷斯明年想競逐州參議員席位。

達拉斯晨報指出，副州長派翠克(Dan Patrick)1月6日那天給川普站台，鼓動示威者進攻國會，從此與川普感情日篤，據說他和川普經常通電話，給川普報告德州的情況，並給川普提供建議。另一位與川普咬耳朵的德州人是嘉蘭市(Garland)居民皮爾森(Katrina Pierson)，她曾經擔任川普競選團隊發言人。

皮爾森目前給代表達拉斯的前任州參議員赫范思(Don Huffines)擔任競選顧問，赫范思將在明年的州長選舉中挑戰同黨的艾伯特，川普已為艾伯特背書，但選舉還有一年才舉行，難保川普不會因為聽信皮爾森而變卦，有人認為這是艾伯特一聽到川普要查票，馬上就起身行動的原因之一。

艾伯特有意入主白宮的野心，已是眾所周知的實情，如果川普2024年不參選，艾伯特應該會投入選戰。目前共和黨人中，以佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)人氣最旺，艾伯特在個人魅力上遠不及德桑提斯，但艾伯特的長處是老謀深算，他最近幾個月在德州所達成的立法，讓他成為極保守派人士的屬意人選。