T.T. and W.F. CHAO基金會希望健康中心 休士頓動工

「T.T. and W.F. CHAO基金會，希望健康中心」動工典禮，場面盛大隆重。 （記者封昌明／攝影）

佔地3.5英畝，募資高達3300萬美元，「T.T. and W.F. CHAO基金會，希望健康中心」10月15日在百利大道13930號舉行動工典禮，國會議員Al Green、Lizzie Fletcher等前往主持，T.T. and W.F. CHAO基金會也由Albert趙及Anne趙代表出席，場面隆重盛大。

Albert趙表示，他們家族是來自台灣的新移民，在美國 的這片土地上，他們持續追尋美國夢，他們也願意在各項公益事務上貢獻一己之力。希望診所執行長Andrea Caracostis則是略帶哽咽地表示，她也新移民來美國25年了，她感謝這個偉大的國家所給予她的資源，讓她得以服務民眾，實現她的美國夢。

希望診所HOPE Clinic成立於2002年，旨在幫助解決低收民眾的醫療服務，目前擁有近300位醫療保健專業人員和員工，做為休士頓 第二大聯邦合格健康中心，希望診所在指定的醫療服務欠缺地區(MUA)內建立了富有文化同情心的醫療保健服務。

MUA是無法獲得初級保健服務和提供者的地理區域，並且擁有大量面臨醫療保健經濟、文化或語言障礙的居民。哈里斯縣包含19個此類MUA。包括新設施在內的大部分HOPE地點都位於休士頓的Alief地區，此地區以擁有龐大的亞裔、中東、拉丁美洲和非洲社區而聞名。

希望診所HOPE Clinic是一家社區健康中心，為所有人提供優質醫療服務，無論民眾支付能力如何，所有轄區內的民眾未來都可在希望診所總部T.T.和W.F就診。T.T. and W.F. CHAO基金會，希望健康中心，靠近中國城，未來將滿足對醫療保健服務日益增長的需求，並減少弱勢群體之間的健康差距。

「希望診所迫切需要擴大規模，以便為更多患者提供醫療保健服務，並提供最先進的醫療保健服務。」希望診所的執行長Andrea Caracostis博士說，這個健康中心完工後，將使我們能夠讓更多的患者提供更好的護理。

HOPE Clinic目前有四個地點，每年以超過35種語言為未投保、投保不足和低收入 人士提供超過15萬5000次就診。憑藉7萬平方英尺的新設施，他們預計每年將為4萬5000名患者提供服務，並處理7萬次以上的就診。

完工後的健康中心服務將包括初級保健服務：兒科、婦產科、成人醫學、內科、牙科、視力、心理行為健康、藥學和放射學。專科護理服務，例如兒科心臟病學和肺病學等，新的健康中心將有更多的社交空間，例如戶外涼亭、多功能室和咖啡廳等。

這次募得的3300萬美元的資金，主要來自美國衛生資源與服務管理局、哈里斯縣社區服務部、德州土地總署，以及T.T.和W.F.的慷慨慈善捐助。