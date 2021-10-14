德州人語／年終購物季將遇漲價缺貨？

美國 電商巨頭亞馬遜(Amazon)宣布，「黑色星期五 」特賣活動本月4日開跑，這是亞馬遜歷來最早推出「黑色星期五」活動，未來兩個月每天都有特價商品促銷。美國商家靈活變通，不斷顛覆年終購物季提早開始的習慣。但今年很多人預期，下月開始的購物高峰季，大家會遇到漲價、缺貨等現象，可能難有個快樂的購物季。

相較去年疫情橫行，今年多數人已打完疫苗，實體商店購物可能比去年方便、安全。但今年即使口袋不缺錢想為親友買禮物，無論網路或實體商店，都可能遇到漲價、缺貨情況。

今年消費物價迄今已上漲兩、三成以上，即使政府公布的通膨數據僅5.3%，甚至更低，但只要去超市、百貨店逛一圈，除了蔬果價格相對持平或略漲，肉類、魚類都上漲三、四成以上；中餐館每道菜價格激漲三、四成，分量還縮水。原因是進貨成本提高、員工薪水調漲至最低時薪15元，不漲價無法生存，遑論利潤。

如今美國多個港口外，高達百艘貨輪等待進港卸貨，須等候一周至十天；中美貨運每個40呎長貨櫃運價也從2000至2500美元，漲至2萬多美元，還一櫃難求。運輸鏈出了問題，成本自然反映到商品上，今年底大家買東西恐怕得多掏錢了。

近日中國 大面積停電限電，有人說「半個中國」、有人說「四分之三個中國」停電。無論比例多少，停電限電使工廠停工停產，江蘇、浙江、廣東等外銷美國的商品製造重鎮停工嚴重，可能直接導致外銷美國商品減少。加上運輸遇到問題，有人預期，今年美國年終購物季可能遭遇漲價、缺貨雙重打擊。

網上流傳說，中南海在「下一盤大棋」，北京是故意拉閘限電，使商品供應減少，讓中國取得供貨和定價話語權。但這種好事壞事都掛上「謀略巧計」的陰謀論，被黨媒批評限電就是缺電，真正原因是缺煤了，限電使中國也受傷，何來下大棋之說。

事實很明白：川普政府給中國貨加徵25%關稅，雖然美國進口商和消費者要埋單，但更多關稅是中國出口商壓低報價吸收，只求出口業績和賺取美元外匯。這兩年中國製造業(包括大陸台商)咬緊牙根苦撐待變，現在再遇運費漲價、貨櫃搶位和停電限電，甭說中國經濟如何維持好景，廠家關閉者比比皆是。網上許多自媒體拍攝的工業區視頻，可謂境況慘烈，只是黨媒都粉飾避談。

這些現象對美國衝擊多大？眼前看不到美國進口商數據資料，但已有人在網上呼籲，習慣在年底血拚採購的人今年要趁早，因為年底採購季可能出現漲價、缺貨。

以蘋果iPhone 13為例，這波大換機潮很多人上網訂購，但等待期排得很長。大陸十一國慶，往年富士康都加班加點趕工裝配蘋果手機，今年鄭州廠缺零組件也放五天假。

缺貨現象一葉知秋，看來切斷中國貨供應美國即使不是人為操作，也快變成「完美風暴」了，大家得小心提防因應。