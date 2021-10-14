中華文化中心 致力推動社區服務

中華文化中心工作人員協助人們申請社區福利。（中華文化中心提供）

中華文化服務中心(Chinese Community Center, CCC)首次與哈里斯縣官方選務部合作，將在2021年11月2日投票 日當天成為投票所，服務廣大社區民眾，鼓勵更多公民參與投票。該中心也提供完善的公民教育 (Civic Education)課程及社會福利(Social Services)等服務項目，並有成人英語教育課程(Adult Education and Literacy Program, AEL)，目前擴大對外招生。

創立於1979年，中華文化服務中心營運至今42個年頭，身為非營利機構，以提供教育、文化與社會服務為宗旨，更積極促進公民參與，凝聚社區力量。執行長華啟梅強調公民教育的重要性，除了關注公共政策，身體力行使本中心成為投票所之外，全面性的各項課程也是落實社會服務的重要一環。

該中心服務項目涵蓋教育(Education)、社會服務 (Social Services)、文化 (Community and Culture)與健康保健 (Health & Wellness)等範疇， 社會服務為本中心主軸，涵蓋多元。其中，成人英語教育課程提供語言課程 (ESL)與公民參與課程。ESL課程著重成人基礎英語，提升英語口語、閱讀、寫作和理解能力，通過高級培訓課程，獲得高中同等學歷，完成職能訓練，獲得良好就業機會。

ESL課程按英文入學測驗成績，將學生按程度分班，現階段有英文入門 (Beginning Level) 、初級 (Low Beginning) 、中級1 (Low Intermedia) 、中級2 (High Intermediate) 和高級班 (Advanced)。因應疫情影響，課程也有實體及網課兩種選擇，讓學習不再受限於教室。隨著本學期即將進入尾聲，新的學期預計在11月中下旬開課，有意願註冊的民眾可至本中心洽詢，請攜帶個人證件，例如駕照和社安卡，可供填寫相關表格。

另外，公民教育最重要環節，鼓勵公民參與，AEL課程也提供公民入籍及公民參與(Citizenship and Civic Engagement)課程，協助民眾熟悉申請公民流程，每個月的第二個周五都會舉辦線上公民說明會 (Citizenship Session)，讓民眾更了解美國的政府制度，公民自由及應盡的公民責任。

中華文化中心也協助了解如何申請多項社會補助，透過該中心的理財管理課程(Financial Opportunity Center, FOC)，讓專業的諮詢人員提供完備的協助；透過補助申請、專業證照課及商業諮詢等，求職者可參與一系列的職能訓練。

住屋諮詢課程(Housing Program)也是另一項重要的社會福利，該中心也提供住房諮詢資訊，並協助低收入 戶者申請住房補助，透過免費財務知識講座、購房指導講座和個人信用輔導等多方服務，為大休士頓地區中低收入戶實現自給自足和經濟獨立。

每一年的報稅季，文化中心更是社區不可或缺的好幫手，免費的報稅服務計畫(VITA)，認證志工也會為中低收入的納稅人提供免費服務，協助民眾完成納稅申報。教育方面，提供學前教育(Early Learning Center)、青少年項目(Youth Program)都廣為社區熟知。耆英活動中心(Senior Center)提供日間照顧及醫療諮詢，每日供應營養餐及養生課程，歡迎長輩前來詢問，可參考本中心網站https://ccchouston.org/，或直接至該中心詢問。