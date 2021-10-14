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電視脫口秀 愛諷州長艾伯特

編譯組／綜合報導
脫口秀主持人諾亞依然每天拿艾伯特當笑哏。（美聯社）
脫口秀主持人諾亞依然每天拿艾伯特當笑哏。（美聯社）

全國電視網每晚播出的諷刺脫口秀最近應該不缺話題，因為德州州長艾伯特幾乎每天都在提供他們最佳材料。休士頓紀事報指出，先是主持人金莫（Jimmy Kimmel）拿艾伯特當笑哏，接著諾亞（Trevor Noah）又挖苦艾伯特言行不一。

艾伯特10月11日剛宣布新決定，強調「雖然新冠疫苗安全、有效，也是我們對抗病毒的最佳武器，但是接不接種疫苗仍然應該交給民眾自己決定，政府機關不該干涉」。

金莫的節目Jimmy Kimmel Live! 12日就拿艾伯特的發言當題材，諷刺這位德州州長正在盡其所能地把疫情帶回給大家。金莫也將艾伯特的行政命令類比成，就像亂開車卻不綁安全帶，就算明知安全帶能夠避免傷亡一樣。

金莫還挖苦了德州選出的聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz），稱他以錯誤資訊營造不存在的危機。克魯茲先前提到，聯邦的強制接種令導致西南航空數千架次停飛，但事實上聯邦命令當時還未生效。金莫說，西南航空機師協會還因此公開否認，沒有針對疫苗強制令的罷工。

金莫說，克魯茲這位共和黨人支持了一項根本不存在的罷工，「我只能說，希望他每年到坎昆的度假行程沒被耽誤」。克魯茲先前在德州面臨限電危機時，卻依然前往墨西哥坎昆（Cancun）度假。

諾亞12日也在The Daily Show中挖苦艾伯特，說他的命令真夠詭異的，既知道疫苗最有效，但卻又要其他人不要接種。諾亞諷刺，「我知道大家都想給新冠一個機會，讓它們不會晃到其他州去」，「好笑的是，艾伯特之流的共和黨籍州長，苦口婆心地要政府別干涉私人企業，但碰到他們的政治利益時卻大行其道」。

 

德州 疫苗 克魯茲

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