共和黨德州州長參選人 威斯特染疫康復

德州州長參選人威斯特11日出院返家。（FOX）

明年想挑戰現任德州 州長艾伯特的共和黨參選人威斯特（Allen West）9日因為感染新冠病毒住院，11日出院返家後發表視訊聲明。他除了批評聯邦強制接種的做法是天大的謊言，還說醫護人員推薦給他的新冠替代療法非常有效，「大家應該多聽醫護的建議」。

威斯特曾經當選過佛州 的聯邦眾議員 ，但在連任失敗後就搬到德州，並在鎂光燈前消失好幾年，直到去年底才又登上政治舞台。他在9日因為身體不適前往布蘭諾市（Plano）的Medical City Hospital就醫，11日傍晚出院返家，隨後發表錄影聲明，將他的康復歸功於Regeneron藥廠的單株抗體靜脈注射療法，以及布地奈德（Budesonide）霧化療程。

威斯特強調，醫院的醫護推薦這兩種替代療法，結果證明非常有效，因此除了原先的療法外，大家也可以考慮其他療程，而不是非要接種疫苗才行。威斯特本人就未接種，他也在聲明中強調，他會對抗Texas Medical Board、Texas Nurse Board、Texas Pharmacy Board，不讓他們干擾醫病之間原有的友好關係。