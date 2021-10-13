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中華文化中心 官方設投票所

記者封昌明／休士頓報導
哈里斯縣選務官 Isabel Longoria（左五）率官員到中華文化中心勘查並召開記者會。（記者封昌明／攝影）
哈里斯縣選務官 Isabel Longoria（左五）率官員到中華文化中心勘查並召開記者會。（記者封昌明／攝影）

休士頓中華文化服務中心 (Chinese Community Center)最近被縣政委員會批准成為11月2日即將舉行的聯合普選和特別選舉的官方投票地點，由於這是該中心首次獲選為投票所，國會議員Al Green新聞秘書Lily Rodriguez、州眾議員吳元之、西南管理區主委李雄、僑務委員劉秀美、僑聯總會美南辦事處主任賴李迎霞等都到場表示支持。

哈里斯縣選務官 Isabel Longoria在華人居住密集地區「中華文化中心」設置投票所，一直以來都是他們優先的工作之一，他感謝所屬的副主任Nadia Hakim、芮久玟等的努力，讓中華文化中心成為華人等亞裔人士投票的據點，他鼓勵民眾出來投票，唯有投票才能展現民主的力量。

哈里斯縣選舉部門認可無障礙投票地點的重要性，尤其是這些公共設施在民眾日常生活做息發揮了顯而易見的作用，進而得到社區的認可及建立了䡗固的基礎。縣選委會讚揚中華文化服務中心對休士頓亞裔社區的重要性，特別是該中心承諾為選民提供一個安全可靠的投票地點，並提供多語言服務以增強哈里斯縣居民的投票意願。

中華人文化中心執行長華啟梅表示，該成立於1979年，是一個非營利組織，每年為超過一萬個家庭提供社區服務，這次他們將致力於鼓勵民眾出來投票，也將積極規劃動線，讓11月2日每一位前來的投票能以最便捷的方式，投出神聖的一票。

請至HarrisVotes.com查詢更多信息，包括選票樣本和投票地點，並在Twitter，Facebook和Instagram上關注@HarrisVotes。

哈里斯縣選務官 Isabel Longoria（中）、副主任Nadia Haki...
哈里斯縣選務官 Isabel Longoria（中）、副主任Nadia Hakim（右)、華人社區召集人芮久玟（左）說明在華人社區設投票站。（記者封昌明／攝影）
州眾議員吳元之以視訊方式支持。 （記者封昌明／攝影）
州眾議員吳元之以視訊方式支持。 （記者封昌明／攝影）
西南管理區主席李雄，歡迎縣選委會到中華文化中心設立投票所。（記者封昌明／攝影）
西南管理區主席李雄，歡迎縣選委會到中華文化中心設立投票所。（記者封昌明／攝影）

投票 華人 亞裔

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