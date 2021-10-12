口罩遮臉犯案 反成FBI追緝暴亂線索

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【聖安東尼奧訊】
德州白人至上主義男子杭特藉聲援非裔佛洛伊德，在明州遂行暴力。(Sherburne County Jail)
德州白人至上主義男子杭特藉聲援非裔佛洛伊德，在明州遂行暴力。(Sherburne County Jail)

聖安東尼奧西北郊區伯恩市(Boerne)，24歲男子艾文杭特(Ivan Hunter) 日前對暴亂提控接受認罪協議，預期會被判處至少3年半的監禁。

喬治佛洛伊德(George Floyd)在2020年5月25日被警察虐殺後，明尼蘇達州民群情激憤，有些社區發生搶掠(looting) 、縱火事件，杭特與兩位朋友唯恐天下不亂，他們前往明尼蘇達州把暴亂升高。雖然杭特與他的同夥號稱是要為佛洛伊德討回公道，但他們其實是反政府的極右派份子，他們所屬的「種族戰爭男孩」(Boogaloo Bois)提倡白人至上主義，要用暴力把少數族裔消滅，他們只是藉機擾亂社會，企圖顛覆政府。

執法單位指出，佛洛伊德死後三天(28日)，杭特與同夥在明尼亞波利斯市(Minneapolis)第三警分局前參加暴動，當時警局已經把人員撤清，暴民進入建築物搶掠之後，放火焚燒警局，杭特用他所攜帶的AK-47型衝鋒槍對警局掃射，一共射出13發子彈。在掃射之後，有一段錄像拍到杭特與在場人士擊掌慶祝，他所戴的骷髏頭圖案口罩，調查人員後來在他臉書的一張照片中對上，成為犯罪證據之一。

杭特於9月30日對暴動(riot)控罪認罪，這項罪名最高可判5年，但因認罪減刑，他可能在刑期宣判時得到一些優待，預期聯邦法官麥可戴維斯(Michael Davis)會讓他坐牢37-46個月。杭特的兩名同夥在暴動中攜槍現身的視頻，被聯邦調查局FBI盯上，FBI利用線民(informant)與兩人接觸，聲稱代表中東恐怖組織哈瑪斯(Hamas)購買武器裝備，兩人同意後遭FBI逮捕，並被控「為國外恐怖組織提供實質協助」罪名，兩人均已認罪，最高可被判處20年徒刑。

杭特入侵明州警局戴骷髏頭圖案口罩成為涉案證據。(U.S. Attorney's ...
杭特入侵明州警局戴骷髏頭圖案口罩成為涉案證據。(U.S. Attorney's Office)

佛洛伊德 FBI 明尼蘇達州

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