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參議員克魯茲: 強制疫苗令西南航空誤班

編譯組／綜合報導
德州參議員克魯茲稱西南航空取消班機，是強制疫苗令造成人員短缺。 （Junior Ted Cruz）
德州參議員克魯茲稱西南航空取消班機，是強制疫苗令造成人員短缺。 （Junior Ted Cruz）

休士頓紀事報報導，德州參議員克魯茲（Junior Ted Cruz）加入保守派陣營，聲稱日前西南航空公司3000多航班遭取消或延誤，是非法強制疫苗令導致人員短缺所致。

這家總部位於達拉斯的航空公司，受到數千名因航班取消或延誤而受影響旅客的強烈抗議，專家和政界人士則利用此事件，傳播「共和黨反對強制疫苗令」說法。

克魯茲在推文中說，「拜登（Joe Biden）的非法強制疫苗令起作用。突然間，我們缺少飛行員和空中交通管制人員。」

該航空公司將航班取消，被渲染為與疫情相關的人員短缺，空中交通管制問題和天氣等情況。

根據CBS記者Ben Becker獲得佛羅里達傑克遜維爾（Jacksonville）航空管理局電子郵件指出，空中管制中心8日出現一些問題，當時幾名員工計劃休假，其他人在接種疫苗後強制休假48小時。9日當天傑克遜維爾與周邊地區也出現風暴，軍事訓練，近一步加劇資源緊張。

而根據聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）稱，自8日以來，空中交通管制並未出現重大問題。

儘管西南航空公司並未說明航班取消具體原因，然很清楚的是，近期疫苗強制令造成機組人員罷工的未經證實傳言，與航班取消並無關係。

西南航空飛行員協會聲明說，飛行員目前已在工作，只剩下非常少的飛行空間。自2020年6月以來，航空公司在疫情期間，失去近28%員工。

聲明並稱，飛行員並未參與任何官方或非官方工作行動，一如許多網路傳言的那樣。

強制疫苗令於11月中旬才生效，還有幾週時間，然這並未阻止克魯茲等極右翼等人的「疫苗說」。

疫苗 克魯茲 疫情

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