艾伯特：德州商品如何展示 企業決定

加州州長紐森簽署AB 1084法案，引發對兒童玩具性別化的辯論。（Getty）

加州 民主黨州長紐森（Gavin Newsom）9日簽署AB 1084法案，指示大型零售商 從2024年起，需以性別中立方式展示玩具和牙刷等產品。對此德州 州長艾伯特（Greg Abbott）10日在推文中表示「此情況不會出現在德州」。

艾伯特在推文中說，「加州規定大型零售商需不分性別展示玩具，而在德州，決定如何展示商品的是企業，並非政府。」

根據該法案，擁有500名或以上員工的加州零售商，需將「男孩」和「女孩」部分玩具「合理」的在另一個性別中立的展示區。違反的商家將面臨第一次違規最高250元的民事罰款，之後再犯將面臨最高500元民事罰款。

該法案也適用於兒童護理用品，如牙刷產品、睡眠用品等。

儘管艾伯特的評論，似乎只提及政府對私營企業的干預，但該法案卻引發兒童玩具性別化的探討。

美國心裡學會解釋，「性別」一詞是指一種文化與一個人的生理性別相關的態度、感受和行為。「性別」是指一個人出生時所出現的生物學特徵（包含生殖器、染色體等）。

性別可被視為一個人該如何行為，應該喜歡什麼，應該是怎樣的假設，但這些都不可能適用於個人身份認同。

性別玩具可能會強化人們對男性強壯、肌肉發達甚至好鬥的刻板印象。「女孩」的玩具也可能強化女性應該溫柔與明顯女性化等信念。

專家解釋，性別玩具可能會阻止女孩追求基於STEM的興趣。

根據華盛頓郵報，研究指出，和「錯誤性別」交往有關的羞恥感的危險，與男孩不喜歡上學，學習成績不如女孩有關。研究表明，持有強烈反女性主義態度和認為男性支配女性的男性，更可能對他人性侵。