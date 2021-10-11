金城銀行慶36周年慶 捐款助學

金城銀行捐1萬美元給Chancellor Elementary School購買電子教學設備。（記者封昌明／攝影）

為慶祝創行36周年慶並回饋社區的長久支持，並避免COVID-19疫情傳播，金城銀行取消原訂10月舉辦的36周年行慶活動，10月8日(周五)改以捐款的方式慶祝。

金城銀行捐贈1萬元給Chancellor Elementary School購買電子教學設備，為處於低收入社區的兒童添置電子設備，希望在疫情期間能幫助社區兒童持續有效率且快樂的學習。另外秉持對青少年和社區的支持，捐贈5000元給李恆依、李恆嘉姐弟，以代表美國國際空手道代表隊參加在羅馬尼亞舉行的世界杯比賽。李恆依、李恆嘉的父親來自台灣，教導兒女練習刺槍術並融入空手道套路；恆依和恆嘉二位成績優異，獲獎無數。金城銀行此次捐贈，希望能對年輕一代的夢想和長才予以支持，讓他們的理想得以實現。金城銀行高興得知李恆依在世界杯比賽中獲得亞軍的殊榮，向他們的理想邁進。

8日在金城銀行總行營業大廳，金城銀行吳光宜董事長、楊明耕副董事長、Al Duran副董事長、董事暨斯坦福市副市長譚秋晴、林懿明執行長、吳國駒總經理，駐休士頓台北經濟文化辦事處長羅復文、華僑文教服務中心主任陳奕芳、黃依莉副主任與Alief學區創意總監Mr. Patrick Cherry、業務暨社區聯絡主任Dee Jones和Chancellor Elementary School校長Lisa Saarie、李恆依、李恆嘉姐弟，均於百忙中撥冗參加，為金城銀行36周年慶獻上祝福。

董事長吳光宜表示：「感謝所有客戶和社區好朋友們對於金城銀行的一貫支持！金城銀行自1985年創行以來，由最初的規模，一路努力耕耘。我們傾聽客戶需求並提供高品質的金融服務以配合客戶的業務成長；協助客戶因應科技發展，調整金融選擇，期望和客戶一起邁向成功。我們感謝所有股東、客戶和社區好朋友們的相挺和肯定！金城銀行董事會、經營團隊和所有同仁也將秉持專業和熱誠，以更謹慎和高效率的服務，與所有客戶攜手並肩，相互支持，共創榮景！」

執行長林懿明表示：「 金城銀行在2020年和2021年的表現持續傑出，各頊財務報告均達到創行以來的歷史新高點。我們在南加州 阿罕布拉市(Alhambra) 、達斯汀(Tustin) 和羅蘭岡(Rowland Heights)設立分行，並有一個貸款 辦公室；在北加 州灣區增設密爾布瑞(Millbrae) 分行及一個貸款辦公室，將服務據點延伸至南北加州。在2020 年新冠病毒（COVID-19）期間，為幫助中小企業渡過這段艱難困境，並配合政府和美國小型企業管理署推出二次薪資保障計劃（Paycheck Protection Program），金城銀行已經完成超過1億4000萬美元貸款，協助許多客戶和社區朋友獲得免償還薪資補助，為客戶爭取最大財務上的支援。為感謝社區朋友們與我們歡慶36周年，特別推出商業電子存款掃描服務，服務特色包括無每月維護或租賃費用、無需掃描器設備且免除3 個月商業支票帳戶維護費。商業電子存款掃描是企業既方便、迅速與經濟的存款服務，也是現代企業必備的金融服務。」

林懿明指出，金城銀行全體行員將攜手同心，以「用心、誠懇、專業、周密」的服務態度，在金融專業領域中為客戶提供優質的產品和服務，以協助客戶創造企業和個人的最大利益，期許金城銀行和社區一同邁向永續未來，並成為德州暨南、北加州社區的標竿銀行。如需更多相關訊息或有任何疑問，請參閱金城銀行網站www.goldenbank-na.com或與各分行聯絡查詢。