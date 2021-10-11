西南航空取消數百航班 大批旅客滯留機場

西南航空數百航班10日被取消或延誤。(Southwest Airlines Twitter)

ABC13報導，西南航空數百航班10日被取消或延誤，包括休士頓 Hobby機場 到芝加哥等許多機場，被迫滯留大批旅客。航空公司將此情況歸咎於破壞性天氣、軍事訓練和交通控制中心人員有限等。

根據航班追蹤網站FlightAward.com顯示，西南航空10日取消1000多個航班，150多個航班遭延誤。

一位旅客在推特上發文道「今天不要搭乘西南航空，從未見過那麼多航班取消。」

有乘客發文「我的家人被困在休士頓，沒有行李，只得穿著衣服打盹。」

西南航空10日下午向ABC13電視台發送聲明稱，「我們周末在佛羅里達州 機場遭遇天氣挑戰，由於同一地區發生意外的空中交通管制問題，使這一挑戰更加複雜。從8日晚上開始，我們航班出現大量延誤與取消，我們努力於周末調整營運，重點是重新安排機組人員。但在我們當前的日程安排，城市之間頻率較低，因此在恢復正常營運的挑戰更加困難與漫長。」

9日並有傳言，稱佛羅里達州Jacksonville機場空中交通管制中心進行強制疫苗罷工，但至10日上午，這些報導均毫無根據。

聯邦航空管理局（FAA）告訴電視台，周末並無相關空中交通人員短缺的報導。

FAA發言人在一分聲明中說，「由於機組人員不在，一些航空公司持續面臨調度挑戰。」