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第五巡迴上訴法院裁決 德州「心跳法案」恢復執行

編譯組／綜合報導

美國第五巡迴上訴法院，8日暫緩執行奧斯汀聯邦法官初步禁令，該禁令已停止執行全美最嚴苛的德州SB 8「心跳法案」。

上訴法院在德州提交正式請求，停止美國地區法院法官皮特曼（Robert Pitman）阻止執行SB 8法案禁令後數小時做出上述裁決。

保守派上訴法院的一個由三名法官組成的小組，在一項兩段裁決中沒給出任何理由，同意德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）的緊急動議，以停止皮特曼在6日晚間發布的初步禁制令。司法部因該法律起訴德州。

發布禁令時，皮特曼同意司法部律師觀點，他們認為禁止在檢測胎兒心跳後進行墮胎，允許公民提告任何幫助墮胎者的法律是違憲的。皮特曼稱該禁令「是前所未有的侵略計畫，旨在剝奪公民一項重要且完善的憲法計畫。」

該州在其恢復執行的請求中寫道，「法院的立即干預是必要的，以維護德州的主權利益，防止單一聯邦地方法院監督德州所有法院」。該請求還辯稱，皮特曼的命令違反權力分立。

這個問題可能會提高至美國最高法院。

生殖權利中心（Center for Reproductive Rights）主席Nancy Northup在一份書面聲明中說，「最高法院需介入、阻止這種瘋狂行為」。

她說，「患者正被拋回混亂和恐懼的狀態，這項殘酷法令對那些在醫療保健方面面臨歧視的人打擊最大，特別是非裔、原住民和其他有色人種、無證移民、年輕人與努力維持生計者。法院有義務阻止違反基本人權的法律。」

帕克斯頓在推特上說，「該法已恢復，我將繼續努力使德州免受聯邦法的過度干預。」

德州 美國 司法部

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