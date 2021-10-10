第三季投資報酬率17% 恆豐銀行迎豐收年

恆豐銀行吳文龍董事長（左六）率休士頓當地董事會成員：副董事長高成淵、董事錢武安、孫定藩、陳文全、吳國寶、莊興華、董事兼總經理張永男、貸款部總負責人Fion Chen、公關經理Jennifer Zhou及董事長秘書徐明雯等召開季度記者會，恆豐銀行稅前的獲利是歷來最好的一年。（記者封昌明／攝影）

2021年10月7日，恆豐銀行召開了第三季度財報記者會，由恆豐銀行董事長吳文龍主持，休士頓當地董事會成員：副董事長高成淵、董事錢武安、孫定藩、陳文全、吳國寶、莊興華、董事兼總經理張永男、貸款 部總負責人Fion Chen、公關經理Jennifer Zhou及董事長秘書徐明雯列席參加。

以往一樣，吳董事長在跟記者親切招呼後，首先報告了恆豐銀行2021年第三季的財報，吳董事長欣喜的表示截止9月底，總資產已近22億3000萬，稅前收入近3890萬元，稅後收入近3100萬元，資產報酬率（ROA）1.90% ，投資報酬率（ROE）17.0%，績效率（Efficiency Ratio）39%，總資本額突破2億5000萬。他感謝全體董事會成員及全體員工的共同努力。

自去年疫情 至今，在外部疫情肆虐，環境惡劣的情況下，恆豐銀行的貸款業務却始終保持強勁上升趨勢。截止9月底，貸款總額比去年同期有近10% 的增長，業績喜人。吳文龍董事長充滿信心的表示，今年預計年收入可達到5250萬，2021年將會是恆豐銀行最好的豐收年。特別要讚許在Chief Lending Officer Fion Chen 所帶領的貸款部門。

Fion Chen從事銀行業26年，是恆豐銀行創始團隊38名成員之一，熟悉銀行各部門業務，市場經驗豐富，瞭解銀行企業文化，是恆豐銀行自行培養的團隊管理人才。經過多年貸款業務知識積累與能力磨練後，於去年8月3日晉陞為貸款部總負責人（Chief Lending Officer）「十年樹木，百年樹人」恆豐銀行在23年的歷程中，一直致力於人才的培養，現如今，由銀行自行培養的忠誠度高，業務能力強的業務管理人才已脫穎而出，成為恆豐銀行的中堅力量，這將更好的提升企業的競爭力。

在談到業績的同時，吳董事長分享了對於新市場開拓的經驗，吳董事長特別提到了加州 地區，恆豐銀行自2016年起進軍加州市場，於2016年8月6日，兩家分行同時開幕，為滿足業務需求並於2019底開設第三家分行。如今，恆豐銀行在加州建立了三個分行及一個Loan production office ，截止到今年9月底，加州地區的存款吸收已經超過3億，貸款總额超過1億6500萬。事實證明，當時進軍華人居多的加州市場這一策略是完全正確的。

恆豐銀行作為社區銀行，自1998年建行以來，始終堅持「誠信為本，專業為責」的經營理念，經過23年的兢兢業業的努力，總資產已達22.3億，目前已成長為步入大型銀行的標準，員工超過238人，擁有總行和分行20處及一個Loan production office的本地創立之大型華資銀行，在未来，恆豐銀行在努力經營市場業績的同時，也將繼續不遺餘力的支持社區的發展，以盡社區銀行應盡之社會責任。