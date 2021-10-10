學校口罩令訟案開庭 法官：會盡快裁定

德州檢察長帕克斯頓經常在推特發文。（Ken Paxton／推特）

德州 政府與學區 之間的口罩 令法律訴訟本周正式開庭。德州政府一方主張學區違背州長行政命令，違反依法行政的精神；倡議團體則批評，州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）動不動揚言提告，還讓德州教育廳（TEA）當「爪耙子」，通報那個學區、那間學校沒有貫徹口罩禁令。不過聯邦法官Lee Yeakel則是對兩方都有異見，聽完兩造說法後未做裁定，只表示他會盡快處理本案。

全案的起因在於，州長艾伯特下令禁止學區繼續強制學生、教員配戴口罩，但是十多個學區卻依然堅持安全上學最重要，因此依然要求戴口罩。帕克斯頓因此狀告15個學區，還威脅其他學區聽話。倡議團體Disability Rights Texas因此反告帕克斯頓、教育廳與廳長Mike Morath越權，因為學區有權決定防疫措施，艾伯特的命令反倒違反聯邦法令，置學童安全於不顧。

Disability Rights Texas的委任律師還指稱，帕克斯頓動不動在推特放話，學區要不遵守州長命令，就要將他們告上法庭。另外，教育廳還充當檢察長的耳目，探聽哪個學區、學校不聽話，還將名單通報給檢察長。不過德州的委任律師則質疑，倡議團體根本搞錯對象，因為教育廳沒有執行權，檢察長辦公室也沒有權強制，真正的行為者是該地的檢察官，或是狀告違規的公民，類似帕克斯頓。

法官Lee Yeakel除了要Disability Rights Texas再度釐清控告的對象外，也對德州政府一方不假辭色，要他們釐清是否真的如傳言所說的，設置不當調解所（elaborate house）妨害公民提告的權力，並要政府方解釋那些學生家長可以提告，如果他們反對州長的作法時。不過兩造陳述完畢後，法官只說會盡快結案，未再做表示。